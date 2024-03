La Pasión, Muerte y Resurrección según Almería

Pasión, Muerte y Resurrección, esas tres simples y a la vez profundas palabras resumen a la perfección la Semana Santa. Precisamente, ese es el nombre con el que la pintora del cartel de la Semana Santa de Almería 2024, la prestigiosa artista Dña. Nuria Barrera Bellido, ha querido homenajear nuestra Semana Mayor. La Pasión está recogida en el paso de misterio del Santísimo Cristo de la Misericordia, cuya Hermandad cumple XXV años; la muerte queda reflejada en el Santísimo Cristo de la Redención y la Resurrección, como sentido de la fe que profesamos e imagen principal del cartel, la talla de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida. Además, bastante son las referencias a las otras Hermandades que la autora ha querido plasmar en esta obra anunciadora.

La Semana Santa la forman las personas, un grupo (el colectivo más numeroso de nuestra ciudad) que entregan su tiempo y dedicación durante los 365 días del año para mayor dignidad y gloria del Señor y de Nuestra Señora. Una Semana Santa relativamente joven, pero no por ello menos importante. Todo almeriense, sea cofrade o no, sabe que las Hermandades se desviven durante todo el año por sus titulares, implicándose de manera muy activa en la vida social de la ciudad y ayudando, como no podría ser de otra forma, a los más necesitados.

Ese increíble esfuerzo realizado por los cofrades queda latente en los numerosos estrenos que realizan las corporaciones, destacando para el presente año, las imágenes secundarias de la Hermandad del Rosario del Mar, obra del insigne imaginero D. Luis Álvarez Duarte y adquiridas a la sevillana Hermandad del Buen Fin. Por si fuera poco, esta Hermandad ha adquirido una túnica bordada para Nuestro Padre Jesús de las Penas, que, como novedad, irá sobre el Puente del Cedrón. Además, la Hermandad del Resucitado estrena el tallado del frontal de la canastilla del paso del Señor de la Vida y Los Ángeles continúa avanzando en la talla del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia. Asimismo, las Hermandades del Prendimiento y Macarena siguen avanzando en el dorado de sus respectivos pasos de misterio y la culminación, de esta última, del bordado de las bambalinas del palio de María Santísima de la Esperanza Macarena. Asimismo, las corporaciones de Estudiantes y Silencio presentan importantes avances en el bordado de las bambalinas de sus palios. Estos son sólo algunos de los numerosos estrenos que las Hermandades nos van a brindar la oportunidad de visualizar esta Semana de Pasión, quedando reflejado el gran dinamismo de las Cofradías.

Verdaderamente, las Hermandades despiertan los cinco sentidos: la vista, cada vez que contemplamos la belleza de las imágenes o la laboriosidad de los pasos; el oído, cuando escuchamos los inconfundibles sones de las formaciones musicales que realzan, aún más si cabe, nuestras salidas procesionales o las tradicionales saetas; olfato, disfrutando del olor a incienso o del perfume que desprenden las flores de los pasos; gusto, cada vez que saboreamos las deliciosas torrijas, leche frita, rosquillas y demás platos típicos de estas fechas y, por último, tacto, cuando al tocar las imágenes titulares nos llenan de unción.

Además, las Hermandades, como asociaciones públicas de fieles pertenecientes a la Iglesia Católica, colaboran y nos sentimos pilar fundamental de la misma. Las Cofradías ayudamos intensamente a construir esa Iglesia sinodal que nos invita a seguir el Papa Francisco.

Vivamos esta Semana Santa con el respeto y la devoción que siempre nos ha caracterizado y sigamos anunciando el Evangelio por todos los rincones de nuestra geografía.