Pesadilla en la cocina: una freidora en llamas destroza un restaurante gaditano

La cocina de un restaurante ha salido ardiendo en la noche de este lunes cuando sus dueños se encontraban en el lugar cocinando para ellos, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales ya que el bar estaba cerrado al público. El local se ubica a 2,5 kilómetros del municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz) en la carretera A-372 que discurre hacia El Bosque. Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en un comunicado, el inicio del fuego se ha localizado en una freidora que se encontraba en llamas y en la campana extractora de la cocina, extinguiendo el incendio con un extintor.

A su llegada, a las 21,45 horas de este pasado lunes, efectivos de Bomberos procedieron a ventilar de manera forzada la habitación incendiada con un turbo ventilador, además de extinguir y refrescar la zona con el uso de 200 litros de agua. El local no estaba abierto al público pero estaba la familia cocinando para ellos. No obstante, no se han producido daños personales y sólo una mujer ha tenido que ser atendida por los sanitarios debido a una bajada de azúcar.

El incendio ha ocasionado numerosos daños materiales en las freidoras, la campana de extracción y en el el techo de escayola de la cocina, afectado por el humo y el hollín. En la intervención, que ha finalizado a las 23,10 horas, ha participado una dotación del Consorcio de Bomberos en el parque de Arcos de la Frontera con dos autobombas, una urbana y otra rural. Además, hasta la zona se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios.