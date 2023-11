El pescador linense denunciado por Gibraltar no se presentará al juicio

Jonathan Sánchez, el pescador de La Línea de la Concepción (Cádiz) denunciado por las autoridades de Gibraltar por faenar en aguas del Estrecho, ha comunicado que no se presentará al juicio que tiene pendiente para este viernes 1 de diciembre ante la justicia del Peñón tras las recomendaciones dadas por la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España. En base a ello, el pescador gaditano ha confirmado a Europa Press que no comparecerá en el juicio ya que el Gobierno considera que las aguas en conflicto "son españolas" y por lo tanto "no existen motivos para que un particular atienda a una citación de una autoridad extrajera".

Además, ha indicado que el Gobierno de España "sigue realizando gestiones diplomáticas" para poder resolver un problema que se volvió más intenso este verano, cuando agentes de Medio Ambiente iniciaron "un acoso" contra su persona por faenar en aguas que Gibraltar se atribuye como suyas pero que el Gobierno de España ha manifestado en diferentes ocasiones que son territoriales españolas.

De otro lado, el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha trasladado su "total apoyo" y ha pedido al Gobierno "que ampare" al pescador. En una nota, Landaluce (PP) ha manifestado que "lo único que ha hecho Jonathan es buscar el sustento de su familia de forma honrada y lo ha hecho en unas aguas que son españolas, por lo que no se comprende ni el hostigamiento al que se ha visto sometido de manera constante por las embarcaciones oficiales de la colonia británica, ni que se haya abierto contra él un procedimiento penal".