Polémica en Almería por los saltos subidos a Youtube desde el Cable del Inglés

El grupo de jóvenes denunciado por saltar desde el histórico Cable Inglés de Almería, una acción en este monumento de interés cultural que grabaron y sacaron en su canal de YouTube, ha publicado un nuevo vídeo en el que pide disculpas y asegura que su intención no era causar ningún tipo de daño. "No lo hemos hecho con la intención de hacer daño a nadie, ha sido un reto personal", ha indicado uno de los integrantes de La Tribu, grupo dedicado de forma profesional al denominado "Parkour" y que también ha pedido que no se imiten sus hazañas para las que llevan "muchos años entrenando".

"Desde fuera puede parecer que somos unos vándalos y que lo hemos hecho a la locura, pero no", señala otro de los miembros del grupo, que reconoce que no esperaban que lo ocurrido fuera a tener tanta trascendencia. Los seis jóvenes ha sido denunciados por la Autoridad Portuaria por escalar y saltar desde un emplazamiento declarado desde 1998 por la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, por el valor técnico e histórico como paradigma de la arquitectura industrial española que tiene el Cable Inglés.

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha abierto además expedientes sancionadores por los hechos, cuya multa puede alcanzar la suma de hasta 60.000 euros a cada uno de los infractores por invasión de un espacio portuario. Por su parte, la Consejería de Turismo y Cultura, a través de su delegado en Almería, José Ángel Vélez, condenó de forma rotunda el salto y mantiene conversaciones con la Autoridad Portuaria y la Policía para averiguar si han producido posibles daños.