"La política municipal es satisfactoria, pero ingrata"

Cuando el rey Felipe VI viajó hasta Ronda el pasado mes de abril para conmemorar el 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería hizo un alto en el camino antes de regresar a Madrid y mantuvo un almuerzo privado en Benaoján, un pequeño pueblo serrano. El encuentro hubiese pasado totalmente desapercibido de no ser por la alcaldesa del pueblo, Soraya García (PSOE), que tras enterarse de que el monarca estaba en el Hotel de la Cueva del Gato, se plantó allí a saludarlo. Por supuesto, con foto de rigor incluida, que seguidamente subió a su cuenta de Instagram.

A Soraya García no se le escapa ni una. Y está en todas. Lo lleva implícito en el carácter, pero influye también lo fogueada que está en política. Hace poco se celebró un acto de hermanamiento entre las localidades de Benaoján y Roda del Berá, un pueblo de Tarragona donde 250 vecinos de la Serranía de Ronda residen tras emigrar en los 60. Y hasta allí se fue ella, a presidir los actos y a participar en el «castell» que se levantó en honor al hermanamiento.

«Me río porque el que no conoce Benaoján no se puede imaginar que tiene solo 1.500 habitantes, aquí pasa de todo», comenta divertida la alcaldesa en una entrevista telefónica. En estas elecciones se presenta a la reelección con el objetivo de revalidar, por tercera ocasión, la mayoría absoluta que alcanzó primero en 2015 y luego en 2019. Pero no todo ha sido un camino de rosas en su andadura política. Accedió por primera vez a la alcaldía en 2007 y en 2009 pasó a la oposición tras una moción de censura. En las elecciones de 2011 ganó, pero no llegó a gobernar porque se lo impidió un pacto tripartito del PP, IU y la Agrupación Independiente Progresista. Fue el líder de este partido independiente, Francisco Gómez, el que se convirtió en alcalde. Esta etapa fue una de las más duras para Soraya García, no solo a nivel político sino también a nivel personal. Entonces, Benaoján se hizo famoso por el «alcalde ladrador» tras viralizarse un vídeo de Francisco Gómez fumando en el pleno del Ayuntamiento desoyendo las advertencias de la líder de la oposición y ridiculizándola respondiendo a sus requerimientos con ladridos de perro.

La ahora alcaldesa reconoce que estuvo a punto de «tirar la toalla porque me iba a costar la salud». Y así fue. Le diagnosticaron un cáncer de mama en estadio III del que ha logrado curarse. Reconoce que «este trabajo tiene un componente de estrés emocional que puede afectar a la salud, la política local es la más cercana y satisfactoria, pero también puede llegar a ser muy ingrata», subraya. Sabe de lo que habla. En su convalecencia tuvo que lidiar con ataques de algunos que vecinos, que llegaron a hacer pintadas por el pueblo deseando su muerte.

De aquello prefiere no hablar y centrarse en estos comicios. «Los afrontamos con ilusión y con ganas de terminar los proyectos iniciados», incide. Los objetivos marcados por la edil socialista para la siguiente legislatura son: la lucha contra la despoblación; el refuerzo del sector cárnico –el 80% de la economía del pueblo depende de él– y la retención del talento joven con un nuevo centro de FP. «Esos son los proyectos principales, pero tenemos más», añade la alcaldesa.

Soraya Rodríguez ha nacido para serlo. Le gusta llevar la voz cantante desde que a los 12 años la eligieron como delegada de su clase.

Explica que «siempre he sido una persona reivindicativa y reflexiva», pero que su vocación política se despertó gracias a su padre, también fue alcalde de Benaoján.

A ella la votan desde luego por quién es, al margen de su identidad partidista. «Todo el mundo sabe que mi ideología es de centro izquierda, pero tengo presente que mi sueldo sale de las arcas municipales», aclara. Pese a esa desvinculación con las siglas de cara al 28M, la alcaldesa de Benaoján está dispuesta a medrar en su partido. En 2017 presentó su candidatura para liderar el PSOE de Málaga, pero tuvo que retirarse por falta de avales. «Estoy a disposición del partido, para lo que requiera de mí, no cierro puertas», concluye.