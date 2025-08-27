A prisión los dos detenidos por matar a puñaladas a un joven en Málaga

Un juzgado ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos hombres de 23 años que fueron detenidos el domingo en Málaga por matar presuntamente con un arma blanca a un joven de 21 años, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, los envía a prisión como presuntos autores de la muerte de un joven ocurrida este pasado domingo en la capital malagueña. Los dos hombres, que prestaron declaración en sede judicial, están investigados inicialmente por presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.

La causa la investigará el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga porque se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, sobre las 7:40 horas, en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña, cuando los dos presuntos agresores apuñalaron al joven, con el que previamente habían tenido un incidente en la feria de Málaga.

El apuñalamiento tuvo lugar en las inmediaciones de dos comercios que regenta su familia en esta avenida del barrio de Capuchinos, a las puertas de la tienda de alimentación de su padre. El 112 recibió las llamadas de los vecinos alertando de lo ocurrido y movilizó a Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios, que lo evacuaron al hospital pero no pudieron salvar su vida.

En lo que va de año, veinte personas han muerto por agresiones con arma blanca en Andalucía, la mayoría de ellas jóvenes. Los incidentes relacionados con agresiones de este tipo son ya 124 en 2025. Este último suceso ha provocado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya reclamado al Ministerio del Interior que refuerce los medios policiales para evitar estos apuñalamientos, con una campaña de "chequeo e identificación" de jóvenes para sancionar a quienes portan armas blancas.