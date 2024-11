Las provincias andaluzas que más compran por internet

El 29 de noviembre se celebra el «Black Friday», una nueva exportación norteamericana para incentivar el consumo acogida con los brazos abiertos por empresarios y consumidores. Según la Asociación Española de Consumidores, la provincia de Valencia, tras la DANA, es en la que se prevé un menor gasto, con un 66% de usuarios que tengan previsión de gasto. Le sigue Melilla (68%) y Almería, Logroño y Zamora (69%). Entre las provincias que más gastarán también está la andaluza Sevilla, con un 88%, empatada con Oviedo y Bilbao y sólo superada por Madrid (90%).El porcentaje medio de España es del 76%. En cualquier caso, cada vez son más frecuentes las compras por internet y en este ámbito las promociones del Black Friday se vienen estirando desde hace semanas.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Málaga, Sevilla y Cádiz lideran en la comunidad las compras on line, sistema que ya usan más del 70% de los usuarios de internet.

Málaga, Sevilla y Cádiz son las provincias de Andalucía donde más se compra por internet, según recoge la «Encuesta social 2024. Consumo digital. Hábitos de la población andaluza». El IECA recoge que « las tres provincias los porcentajes de usuarios de internet que durante el último año han realizado compras on line se sitúan por encima del 70%». En este sentido, uno de los datos más relevantes de esta encuesta constata que el 94,8% de la población andaluza ha utilizado internet en los últimos tres meses.

En concreto, «Málaga está a la cabeza de las compras on line en Andalucía, ya que el 72,6% de los usuarios de internet que residen en esta provincia han utilizado este sistema a lo largo de los últimos 12 meses». Le siguen Sevilla, con un 71,8% y Cádiz, con un 70,6%. Por el contrario, «Córdoba es la provincia con menor porcentaje de consumo a través de internet, ya que la cifra de usuarios que ha realizado este tipo de compras alcanza el 66,3%».

Para el conjunto de la comunidad, siete de cada 10 andaluces (el 70,1% de la población andaluza que usa internet) ha adquirido durante el último año productos y servicios a través de este canal digital. Este porcentaje es más alto en los rangos de edad más bajos, disminuyendo conforme aumenta la edad de los consumidores. Así, el 86,6% de la población de entre 16 y 24 años ha realizado compras on line en el último año, frente al 36,8% de las personas de 65 años o más.

En cuanto al nivel de ingresos, las personas que residen en hogares con menores ingresos (900 euros o menos mensuales) son las que menos han comprado a través de internet en el último año (49,9%), frente al 92,6% de aquellas que residen en hogares con mayores ingresos (más de 3.000 euros mensuales).

Frente a estos datos de consumidores digitales que están familiarizados con las compras on line, se sitúa otro grupo de población que es usuaria de internet, pero que no ha realizado ninguna compra on line en el último año. En el conjunto de Andalucía representan el 29,9% de los usuarios digitales. Entre los motivos principales que reseñan para no realizar compras on line se sitúa en primer lugar la preferencia por acudir en persona al establecimiento o tienda física, argumento que utilizan más de la mitad de las personas encuestadas (51,8%). A continuación aparece la opción de que sean otras personas las que suelen encargarse de hacer este tipo de compras en el entorno familiar o personal de los encuestados, con un 36,0%.

Como tercer motivo para no usar las compras "on line" destaca «el desconocimiento del procedimiento de compra a través de internet, con un 30,9%. Aunque también destaca la falta de confidencialidad o de seguridad en las compras por internet, razón que también aportan el 30,7% de los encuestados».

Por su parte, la encuesta de la Asociación Española de Consumidores tiene en cuenta la media de gasto por consumidor que en el caso de todo el país se sitúa en los 181 euros por cada consumidor que compre en el Black Friday. Almería (132 euros) es la provincia con menor gasto seguida de Albacete (145 euros) y Huelva (159 euros). En Madrid es donde se prevé mayor gasto con 245 euros, seguida de Barcelona con 243 euros y Málaga y Pamplona con 214 euros. Según este estudio, un 58% comprará online únicamente, un 20% lo hará en tienda física y un 22% de los consumidores lo hará en ambos modelos comerciales. En cuanto a las preferencias de compra, un 44% aprovechará estos descuentos para comprar ropa y complementos, un 30% comprará juguetes y un 20% adquirirá Tecnología y Electrodomésticos.