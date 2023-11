"¿Si el PSOE piensa en Cataluña y el PP en Madrid, quién piensa en Andalucía?"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado este miércoles en 50.000 millones de euros "las cesiones del PSOE a Cataluña", cantidad resultante de la cesión de un 100% de impuestos, la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y las inversiones asociadas al traspaso de las Rodalíes (Cercanías), tras lo cual ha asegurado que "vamos a defender nuestra autonomía, lo que nos corresponde", antes de proclamar que Andalucía "no puede pagar los platos rotos".

Moreno se ha pronunciado así a una pregunta del portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre acuerdos de investidura, quien ha razonado que "si el PSOE piensa en Cataluña, si el PP piensa en Madrid, quién piensa en Andalucía", para rematar el silogismo con la respuesta de que "el único partido que no tiene nada que ver con Puigdemont es Adelante Andalucía".

El presidente de la Junta, quien ha escuchado los reproches de García sobre la falta de respuesta de la Junta a los problemas entre las empresas concesionarias y las trabajadores que son Personal Técnico de Integración Social (PTIS), ha asegurado sobre las negociaciones del PSOE para la investidura de Sánchez que "estos acuerdos menoscaban, perjudican e influyen en los intereses de casi 9 millones de andaluces", antes de plantear "la máxima opacidad" con que ha negociado el PSOE y que "no tenemos ni idea de qué se ha negociado con la oligarquía independentista", convencido de que trae consigo "la ruptura del principio de igualdad" y "la quiebra del marco jurídico que nos dimos", además de "una España de dos velocidades".

Moreno ha defendido que "a Andalucía lo que le corresponde es un trato justo" tras esgrimir los 14.000 millones menos en que cifra la infrafinanciación de Andalucía y colegir de ello que es una merma para la competitividad de la región por cuanto "vamos con una mano atada a la espalda" y ha proclamado que Andalucía "es tan histórica como Cataluña, Galicia o País Vasco".

Ante el silogismo que le planteó el portavoz de Adelante Andalucía, Moreno ha sostenido que es su gobierno "quien piensa en Andalucía, el que han elegido mayoritariamente los andaluces para que defienda sus intereses", mientras que ha reivindicado que "lo he hecho yo en la oposición y en el gobierno".

El presidente andaluz, quien ha recriminado a Adelanta Andalucía "ser supuestamente de izquierdas y que valore y apoye la investidura de Sánchez", ha afirmado que "romper la solidaridad interterritorial es el mayor golpe a las comunidades de menos renta, a las más pobres", por lo que seguidamente ha afirmado que "Cataluña tiene que cooperar" con la premisa de que "va a cobrar todos sus impuestos".

Moreno, quien ha atribuido el acuerdo de investidura a que "no es por convencimiento, son siete votos que dan sillones, la poltrona y el poder", ha demandado "igualdad en derechos y obligaciones entre los españoles", antes de reprochar a Adelante Andalucía que "no tiene esa necesidad de venir a insultar y no denunciar esta amnistía".

ADELANTE: "NI ESPAÑA SE ROMPE NI ES EL FIN DE LA DEMOCRACIA

El portavoz de Adelante Andalucía se ha lamentado del hecho de que en el debate de investidura de Pedro Sánchez "se van a decir muchas barbaridades y nadie va a mencionar Andalucía", al tiempo que le ha planteado a Moreno que con la investidura de Sánchez "ni España se rompe ni hay golpe de Estado y no es el fin de la democracia", antes de argumentar que "se está volviendo al capítulo anterior de que las élites catalanas vuelven al redil" y con ello "tenemos menos financiación, inversiones, menos infraestructuras, somos una economía más dependiente".

"No es nada nuevo", ha proseguido argumentando José Ignacio García, convencido de que "fue lo mismo que hizo el PP hace unos años", antes de aportar un dato histórico sobre la evolución del PIB de Andalucía, del que ha asegurado que en 1860, per cápita, era superior un 36% al PIB de España y que hoy es un 34% inferior, antes de lamentarse de que "al final siempre perdemos los mismos" y de pedir "un debate sereno y sin el a por ellos".

Tras asegurar que "millones de andaluces están horrorizados con los fascistas, con los machistas que acosan a las sedes del PSOE" y que "tengamos que aguantar el acuerdo con las élites catalanas" y preguntarse "Andalucía pa cuando", García ha planteado que "ahora toca defender a Andalucía con coherencia, la defensa de los españoles que viven en Andalucía", antes de señalar algunas incoherencias que ha atribuido a Moreno en su gestión, entre ellas, la negativa a una condonación de la deuda o que "con un mano pide dinero y con otra reduce los impuestos".

"Le reto a que sean valientes y ponga los intereses del pueblo andaluz por encima de su partido", ha dicho José Ignacio García, quien ha reclamado a Moreno que "traiga una Ley con financiación con un sistema de financiación alternativo", antes de esgrimir que "de eso iba el 4D; el resto es postureo para meterse con Pedro Sánchez".