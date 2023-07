Por qué el Gobierno niega a la Junta de Andalucía el traslado del monumento a "Los Coloraos" en Almería

El monumento a Los Coloraos -conocido también como el Pingurucho de Los Coloraos- se sitúa en la plaza de la Constitución de Almería para conmemorar el episodio en el que un grupo de combatientes liberales, procedentes de Gibraltar y vestidos con el uniforme de marina británico, de un característico color rojo y que a la postre les haría ser conocidos como "los Coloraos", llegaron a la ciudad de Almería en agosto de 1824 a realizar un pronunciamiento en contra del absolutismo de la época y una vuelta a la Constitución de 1812. El monumento que se puede ver hoy es una réplica del original, que fue destruido en 1943.

Originalmente, se construyó un pequeño mausoleo en el cementerio de San José, pero durante la revolución de 1868 se acordó la construcción de un monumento más significativo que recordara el evento. Así, el 22 de octubre del mismo año, se empezó a construir en la Puerta de Purchena una columna de piedra, similar pero diferente a la que hoy conocemos. Se inauguró oficialmente dos años más tarde. Debido a unas reformas en la citada plaza de la ciudad, el monumento fue desplazado a la plaza de la Constitución en 1898.

Hacia mayo de 1943 se preveía la visita del dictador Francisco Franco a la ciudad de Almería, a pronunciar su discurso En España amanece. El por entonces alcalde de la ciudad, Vicente Navarro Gay, decidió destruirlo para evitar que el Caudillo diera su discurso frente a un monolito liberal y constitucionalista. Posteriormente fue reconstruido en 1984 y colocado en el sitio donde se situaba, en la Plaza de la Constitución.

El Monumento a Los Coloraos también ha sido objeto de polémica durante la Democracia. La alcaldía del popular Ramón Fernández-Pacheco planteó trasladarlo al Parque Nicolás Salmerón. La idea del Consistorio y la Junta es la rehabilitación de las casas consistoriales y la plaza, con el objetivo de hacerla diáfana. Esas obras conllevarían la eliminación del anillo del de ficus que bordea el espacio y encierra el propio monumento.

El PSOE recurrió el proyecto al TSJA, que sentenció que no se podía trasladar el ficus, pero no dijo nada acerca del monumento. Así que ahora el Gobierno ha decidido mover ficha para que no se pueda trasladar el "pingurucho" y ha iniciado el procedimiento para declararlo Lugar de la Memoria.

El acuerdo, publicado en BOE, resuelve iniciar el procedimiento y conceder plazo de audiencia al Ayuntamiento de Almería, para que realice las alegaciones que estime oportunas en un plazo de 15 días. No obstante, el mismo acuerdo conlleva la anotación preventiva de bien en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática.

Para la Dirección General de Memoria Democrática, es "deber inexcusable reconocer la singular relevancia en la historia democrática de España del Monumento a los Mártires de la Libertad", y por tanto "queda justificada plenamente la declaración como lugar de memoria de este inmueble vinculado a su recuerdo", el del fusilamiento de 22 liberales que se levantaron contra el régimen absolutista de Fernando VII para restaurar el sistema constitucional inspirado en la Carta Magna de 1812.

El Monumento a los Mártires de la Libertad se integraría, junto con otros bienes de similar significado, en un futuro itinerario de Memoria Democrática que se denominará 'Memoria Liberal de España' ya que la coincidencia de sus valores materiales e inmateriales y sus comunes criterios interpretativos le hacen merecedor de esta calificación.

El acuerdo rubricado por el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez Martín, considera este monumento como uno de los espacios representativos "por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades".