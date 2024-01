Ribera ofrece "mano tendida" a Moreno frente a la sequía y afirma que no le ha pedido ningún "trasvase"

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha ofrecido este jueves "mano tendida" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para adoptar medidas conjuntamente frente a la prolongada sequía que padece la comunidad autónoma, aunque ha apuntado que no le ha demandado ningún "trasvase" entre cuencas.

En declaraciones a La Sexta, Teresa Ribera se ha pronunciado así tras ser cuestionada sobre el hecho de que Moreno haya defendido este jueves como una vía para luchar contra la sequía, los trasvases de agua de cuencas entre provincias, regiones e incluso países, como puede ser el caso del vecino Portugal.

La ministra ha manifestado que no ha tenido ocasión de oír esas manifestaciones de Moreno, pero ha señalado que el presidente andaluz no le ha pedido ningún "trasvase". No obstante, ha expuesto que ya hay algunos trasvases de agua que operan en Andalucía entre cuencas que son competencia de la comunidad autónoma o entre una cuenca de competencia autonómica como es la del Tinto, Odiel y Piedras, a una cuenca competencia estatal como la del Guadalquivir. Ha señalado que esta última actuación ha permitido en gran medida reducir la presión sobre Doñana y cerrar pozos legales, que tenían derecho a ser explotados, pero que sacaban el agua del acuífero a la zona de influencia del parque.

Ha querido dejar claro que el compromiso del Gobierno central con Moreno y todos los andaluces es "poder asegurar disponibilidad de agua en lo que esté en nuestra mano". Ha señalado que el Ejecutivo nacional lo ha venido haciendo, por ejemplo, en un ámbito que no es de su competencia, en la Sierra Norte de Córdoba, donde la Diputación y la Junta estaban "teniendo problemas para garantizar el abastecimiento de agua".

Ha garantizado que el Gobierno central seguirá desarrollando actuaciones en zonas que no son de su competencia cuando se le reclame ayuda. "La combinación del ejercicio de las competencias propias desde la Junta, y no solamente el pedir, pero también la garantía de apoyo desde el Estado, lo que esté en nuestra mano, va a seguir siendo la realidad que inspire nuestra acción", ha indicado la ministra, apuntando que es algo que ha tenido ocasión de trasladar a Juanma Moreno.

En su opinión, es fundamental que cada cual, en el ejercicio de sus propias responsabilidades, "haga todo lo que pueda y acelere sus propias inversiones". "Tampoco se trata de pensar que solo lo deba cubrir el Estado, sino que hay competencias muy importantes de la comunidad autónoma que deben estar activadas", según Teresa Ribera, quien ha insistido en defender "seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las funciones y voluntad de colaboración".

La ministra ha ofrecido la "solidaridad" del Gobierno "con todos aquellos que necesiten agua". "Nadie en este país que está dispuesto a decir 'le corto el grifo y asumo que los vecinos de Barcelona, que los vecinos de Sevilla, que los vecinos de Málaga se fastidien y se queden sin agua", ha subrayado.

Ha destacado el "esfuerzo inversor que no tiene precedentes" del Gobierno central en actuaciones para hacer frente a la sequía en Andalucía, 1.200 millones de euros invertidos, precisamente para garantizar el acceso a agua potable, no solamente en el norte de la Sierra de Córdoba, en Los Pedroches, sino también en el litoral andaluz o en zonas en la que, aún siendo competencia de la Junta porque se trata de cuencas interiores, "nos han pedido ayuda".

Ha manifestado que lo importante es dar seguridad y trabajar juntos para que los consumidores puedan sentirse tranquilos, y eso es lo que se "está haciendo" con la Junta.

"Es importante trabajar unidos los distintos niveles de administración", según la ministra, para quien no se trata solo de medidas de emergencia, como las que puedan ser necesarias en los próximos meses, sino, sobre todo, de consolidar de forma congruente medidas estructurales que permitan maximizar la cantidad de agua disponible, a través de la desalación, reutilización, eficiencia y el mejor uso posible.