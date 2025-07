Saúl, "el Viejo", el principal sospechoso del crimen de Adra: "Fue un accidente. No hubo pelea. Si hubiese sido pelea, no quedaba nadie vivo”

Mientras las fuerzas de seguridad buscan al autor del asesinato de un joven hace un mes en Puente del Río, en Adra, el principal sospechoso, conocido como Saúl el Viejo, ha subido un vídeo en a las redes sociales lanzando amenazas al clan rival.

Las fuerzas de seguridad lo buscan como principal sospechoso del asesinato de un joven de 22 años tras una discusión porque tenía la música muy alta. Ahora quieren volver a Puente del Río y lanzan amenazas al clan rival. Tras el asesinato, la venganza comenzó con la quema de cuatro viviendas de los Saúles, que habían huido temiendo lo peor.

Los Saúles y los Lateros pugnan por hacerse con el control del petaqueo, el abastecimiento de narcopateras, en el Poniente de Almería.

Durante casi una hora de grabación, el líder gitano, con el rostro parcialmente cubierto, repasa su versión de los hechos ocurridos la mañana del 2 de junio, cuando el joven —presuntamente vinculado al clan rival de los Lateros— fue abatido a tiros frente a su casa en plena calle. “Fue un accidente. No hubo pelea. Si hubiese sido pelea, no quedaba nadie vivo”, proclama Saúl, en un testimonio lleno de contradicciones, improperios, menciones a estructuras familiares y un marcado tono intimidatorio.

El vídeo, que ya circula ampliamente por redes sociales y grupos de mensajería, va más allá de una simple defensa. A lo largo del monólogo, Saúl desgrana su propia historia, reivindica su autoridad dentro del clan, y lanza explícitas advertencias a la familia rival si se produce cualquier tipo de represalia.

“Yo no quería hacer daño a tu hijo. Pero si alguien mueve ficha contra mi familia, el día menos pensado nos metemos allí y no va a quedar ni una cucaracha viva. No voy a mirar ni edades, ni sexo, ni nada”, advierte, tras exigir que le paguen las casas que poseen los Saúles en Puente del Río si quieren que “se vayan en paz”.

Saúl "El Viejo" relata sí su versión de aquel día: «Llegué a la casa de mi hijo, 'El Seco', y vi que tenía la cochera abierta de par en par, con una cortina verde cerrada y dos columnas grandes puestas encima de la acera, pensaba que a esa hora nadie ponía la música, porque sabéis que me he enfadado mucho en el barrio por el volumen a no ser que haya cualquier festejo», argumenta. «Pensé que salía 'El Francis' de la cárcel y cómo lo quieren tanto, estarán celebrando, no pasa nada, me di media vuelta y me fui para mi casa, que sabéis que la de mi hijo 'El Seco' está antes que la mía», apunta. «Allí encontré a mi nuera 'La Trini' y me dijo 'Viejo, ¿esto qué es tan temprano?' y yo le dije 'Se ve que sale 'El Francis' de la cárcel y están celebrando, ve a la casa de 'Papica' (abuelo del joven fallecido y padre de 'Nano') y pregúntale si es que sale de prisión».

En toda esta historia, el presunto sospechoso del tiroteo mortal recuerda que «al llegar a mi casa vi a mi mujer y me dijo que hablaría con Carmen (madre del joven fallecido), para ver qué estaba pasando» y apunta a que «desde que empezasteis con la gasolina se os subieron los billetes a la cabeza, no me respetaste ni a mí ni a mi hijo, sabéis que sois culpables de que esta situación haya llegado». En esta línea, arroja más información de lo ocurrido: «Cuando fue mi mujer a hablar con tu mujer, Nano, y, de verdad, que lo siento el dolor que estás atravesando así como 'Papica', pero ella fue la que levantó a tu hijo del sillón dándole alas para que saliera a pelear conmigo, mi mujer le dijo que pusiera el volumen para ellos, que eran las ocho de la mañana», dice, acusando a la progenitora del joven en este relato.