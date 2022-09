Feliz cumpleaños, Betis (1-0)

El Betis, que este lunes cumple 115 años, va a celebrarlo como pocas veces lo ha hecho a lo largo de la historia: en la tercera plaza de la Liga, invicto e imbatido en su feudo y con la feliz resaca del título de Copa impregnando cada paso que da. El equipo de Manuel Pellegrini, a pesar de sus importantes bajas por lesión (Fekir y Juanmi) y del poderío de su contrincante, confirmó que el Villamarín está inexpugnable esta temporada (tres partidos, tres victorias y cero goles en contra) y venció este domingo al Villarreal en un duelo igualadísimo y con aroma a pelea por la Champions. Los amarillos fueron mejores en algunos tramos del encuentro, pero sufrieron su primera derrota de la campaña ante un rival que en total lleva doce puntos de quince posibles. Sólo tiene por encima a los dos gigantes, el Real Madrid y el Barcelona.

Sin dos de sus titulares en ataque, y en consecuencia con menos posibilidades de disputarle la posesión o inquietar a la defensa del Villarreal, el Betis salió concienciado de que la mejor manera de incomodar a su oponente era ir a por él en su propia área. La presión sobre el saque de portería dio un par de buenos frutos a los verdiblancos en los primeros diez minutos, en especial un mal remate de Canales solo ante Rulli tras un excelente robo de Sabaly a Parejo. El cántabro pareció más pendiente de asistir a Borja Iglesias que de pensar en marcar. Y poco antes, Luiz Henrique remató un córner y el meta amarillo atinó a desviar la trayectoria de gol del balón.

A pesar de esa presión, el control de la pelota y por tanto del juego fue mayoritariamente del Villarreal, que pronto empezó a acumular ocasiones. Claras, cuatro, todas antes del descanso, pero en dos se topó con Rui Silva y en otras dos con Luiz Felipe. El central evitó el gol de Yéremi Pino tras una asistencia de Jackson, que se había quedado solo ante Rui Silva (13′), y media hora después impidió el del propio Jackson, habilitado para el mano a mano por un increíble estropicio de Pezzella (44′). El portero, por su parte, hizo un paradón ante Lo Celso tras un contragolpe fulminante entre Gerard Moreno y Jackson (22′) y después anduvo firme frente a un zurdazo de Gerard desde la media luna del área en la última jugada del primer tiempo.

Curiosamente, las dos ocasiones postreras del Villarreal llegaron cuando el Betis, espoleado tras la pausa para refrescarse, había empezado a ejercer cierto control de la mano de Guido y William Carvalho, aunque sin asustar de verdad al meta visitante. Hasta ese tramo, los verdiblancos hicieron lo único que podían hacer: defenderse. En cuanto Álex Moreno dejó de estar tan pendiente de Yéremi Pino, el panorama fue otro.

Ese panorama no se alteró tras el descanso y se afianzó a favor del Betis cuando Gerard Moreno, que no había hecho nada mal, se tuvo que marchar lesionado. Y esta vez el dominio verdiblanco no se quedó en la simple posesión. Primero, Borja Iglesias no afinó el punto de mira tras una buena jugada por la izquierda que él también remató con esa pierna. Aun así, había sido la mejor ocasión bética... hasta que cuatro minutos después, Rodri mandó a la red un magnífico centro, potente y plano, de Luiz Henrique. Las cosas del fútbol: el tanto que decidió el choque fue obra de quizás los dos futbolistas que menos estaban aportando en ataque a su equipo.

La lesión de su estilete y el 1-0 desorientaron al Villarreal, que se libró del drama absoluto porque Luiz Henrique, asistido por Canales, no pudo con Rulli en el mano a mano. Habían transcurrido dos minutos desde la diana de Rodri y el partido pintaba muy mal para los amarillos, pero obviamente, cuando en un grupo hay tantísima calidad, nunca es tarde para que el signo se invierta. Y los de Emery, a partir de un mal cabezazo en una posición perfecta tras una falta de Parejo, volvió a adueñarse del esférico. En todo caso, es probable que lo hiciera con el beneplácito de su adversario, que se replegó y cerró todos los huecos posibles hacia Rui Silva liderado por Luiz Felipe, un central espectacular y omnipresente que siempre estuvo en el sitio oportuno y despejó todo lo que había que despejar. De hecho, su portero no necesitó hacer más paradones ni paradas ni paraditas. El Villarreal, por mucho que lo intentó, sólo chutó en un remate desviado de Coquelin y para de contar.

REAL BETIS: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Luiz Henrique (Guardado, m.84), Canales, Rodri (Aitor Ruibal, m.69); y Borja Iglesias (Willian José, m.89).

VILLARREAL CF: Rulli; Kiko Femenía, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza (Mojica, m.71); Capoue (Coquelin, m.71), Dani Parejo, Yeremy Pino (Chukwueze, m.54), Lo Celso; Gerard Moreno (Álex Baena, m.54) y Jackson (Morales, m.78).

Gol: 1-0, m. 61: Rodri.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea (Comité Vasco). Amonestó al visitante Yeremy Pino (m.40) y al local Guardado (m.89).

Incidencias: 5ª jornada de Liga. Estadio Benito Villamarín, 53.276 espectadores. Minuto de silencio por Fernando Lobato, jugador del Betis entre 1973 y 1977.