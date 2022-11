Pablo Iglesias critica “el secretismo” de la reforma del delito de sedición

El ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias compareció en Sevilla en su faceta de escritor y con la vocación del francotirador que dispara a cuanto se mueva intacta. La Facultad de Ingenieros de Sevilla se llenó, unas 700 personas, en la presentación de “Medio y cloacas”, en un acto organizado por la Facultad de Comunicación, lo que no impidió que Iglesias -no se sabe si como político en aparente segunda línea o como periodista en activo- subrayara que “si hay una profesión en la que la corrupción está más instalada de manera más intensa es el periodismo”. Iglesias también se quejó del secretismo del Gobierno con la reforma del delito de sedición y pidió -otra vez- la dimisión del ministro Marlaska, ahora por los incidentes en Melilla.

“Creen que cuando gobierne el PP y Vox solo van a meter en la cárcel a los independentistas y a los de Podemos y a los socialistas no les va a pasar nada. Hay que ser ingenuo para pensar que cuando la derecha pruebe la sangre no les va a parecer suficiente”, señaló Pablo Iglesias en su conferencia. “Ayer el presidente del Gobierno legitimó la corrupción del periodismo. Actuó de manera poco ética y estúpida”, indicó Pablo Iglesias en su campaña personal contra La Sexta.

La presentación en Sevilla del libro de Pablo Iglesias. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

El ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias, asimismo, apoyó que el delito de sedición “deje de existir” porque es “anacrónico” y se ha utilizado para “criminalizar” al independentismo catalán, pero alertó de que no tendría sentido que aparecieran nuevos tipos penales para “perseguir” la protesta social, recogió Efe. Iglesias habló de una reforma llevada a cabo “con enorme secretismo”.

También señaló que hay un consenso en toda la izquierda sobre que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o que protestan en la calle “se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizarles”. “Es un avance democrático que no exista la sedición” pero no puede suponer que entren “por la puerta de atrás” otro tipo de delitos, recalcó.

El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias (d) presenta este viernes en Sevilla su libro "Medios y cloacas" junto al catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

El ex secretario general de Podemos también señaló que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “tiene que asumir su responsabilidad” por la “violación flagrante de los derechos humanos” en la valla de Melilla. Iglesias apuntó que hubo miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que “bajo las órdenes del Ministerio del Interior” y “a la vista de los vídeos que han aparecido”, incumplieron la ley. “A partir de ahí, el ministro tiene que asumir su responsabilidad”, recogió Efe.