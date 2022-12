Toni Nadal explica en la UPO que “todo se puede entrenar”

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide ha organizado la visita del entrenador de tenis y director deportivo de la ‘Rafa Nadal Academy’, Toni Nadal, que ha impartido una conferencia bajo el título ‘Todo se puede entrenar’. Este evento se enmarca en los actos de conmemoración del 25º Aniversario de la Universidad Pablo de Olavide y ha tenido lugar en el Salón de Actos del Instituto de la Grasa (Edificio 46) del campus.

Antonio Nadal Homar (Manacor, 1961) inició su carrera como entrenador en el Club de Tenis Manacor, del que llegó a ser director. Posteriormente, ha sido entrenador durante 27 años del jugador de tenis profesional Rafa Nadal y, en la actualidad, es director técnico deportivo de la ‘Rafa Nadal Academy’.

Los asistentes a la conferencia, que llenaron el salón, han podido disfrutar de sus anécdotas en el día a día con el que es considerado por todos el mejor deportista español de todos los tiempos. “Mi sobrino, desde finales del 2005, es incapaz de jugar un Gran Slam sin tomarse un calmante. A medida que juegas el dolor no se puede soportar. Le he visto salir de la pista cojo en multitud de ocasiones”, ha relatado sobre Rafa, cuya lesión crónica en un tobillo no ha sido obstáculo para seguir ganando torneos internacionales de máximo nivel. “A mí no me gusta la queja. He podido comprobar que la inmensa mayoría de la gente que se queja es la que está menos dispuesta para hacer algo que cambie su situación. Las pocas veces que mi sobrino se quejaba, yo le decía: ‘no te quejes que la vida nos ha tratado mucho mejor de lo que esperábamos y mucho mejor de lo que nos merecíamos’”.

Toni Nadal compatibiliza su labor en la academia con su faceta de conferenciante con charlas dirigidas a entrenadores y entrenadoras deportivas, jóvenes y empresas. En ellas, habla sobre gestión de la adversidad, actitud, simplicidad, autoexigencia, respeto, compromiso, mejora constante y no sobrevalorar los éxitos ni magnificar las derrotas.

Toni Nadal es autor del libro ‘Todo se puede entrenar’. En él, toma como base el deporte pero, como su propio título indica, “pone la pista” para el desarrollo de cualquier disciplina, física o intelectual, individual o colectiva. A lo largo de las páginas del libro, el entrenador va repasando algunos de los aspectos en los que es necesario poner el foco para construir una historia de éxito, pero desde la originalidad, escapando a las convicciones comunes y a la retórica de autoayuda biempensante.

El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Jesús J. Cambra Fierro, ha explicado que «esta iniciativa forma parte de una serie de encuentros con personas referentes de distintos ámbitos económicos, deportivos, culturales, etcétera, que destacan por sus valores y competencias, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la gestión de organizaciones y personas, no solo empresas». Con ella, se invita a participar a estudiantes y profesorado de la Facultad, personas miembros de la comunidad universitaria en general, empresas e instituciones colaboradoras y alumnado de segundo curso de Bachillerato como actividad de difusión de la Facultad. «En este caso, esperamos que los valores que transmite Toni Nadal sirvan de inspiración y guía para el futuro personal y profesional de quienes han asistido», ha señalado el decano.