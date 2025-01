El acusado de atropellar mortalmente a una bebé lo admite pero niega que fuese drogado: "No la vi"

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles el juicio promovido contra José Manuel V.V., alias "el Vara", para quien la Fiscalía reclama nueve años de cárcel por conducir presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes como cocaína y tetrahidrocannabinol, atropellando a una mujer y a su bebé de once meses de vida con la muerte de esta última para darse después a la fuga del lugar del accidente, en Castilblanco de los Arroyos.

Durante la sesión, el acusado ha admitido su negligencia y su responsabilidad por estos hechos, pero ha negado que en esos momentos estuviese bajo la influencia de sustancias estupefacientes o que condujese a velocidad excesiva, alegando que no vio a la madre que cruzaba el paso de peatones con su carrito de bebé, que intentó esquivarla con su coche y que si se marchó del lugar del siniestro fue porque estaba "muy asustado" ante la posibilidad de que alguien le hiciese "daño" como represalia por lo sucedido. "Si le pasara a mi hija no sé lo que haría yo", ha manifestado paradójicamente el acusado, asegurando que está arrepentido.

El juicio ha comenzado con la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía, según el cual los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2020, cuando el acusado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, circulaba en su coche por una avenida de Castilblanco de los Arroyos "tras haber tomado varios tipos de sustancias estupefacientes, en cantidad tal que le incapacitaban para una normal conducción".

En ese marco, según el Ministerio Público, el acusado rebasó a una máquina retro excavadora "a velocidad excesiva, sin cerciorarse de que unos metros más adelante había un paso de peatones por el que cruzaba una mujer empujando un carro de bebé" con su hija de once meses de vida en el interior.

MUERE LA BEBÉ

Según la Fiscalía, el acusado golpeó "con gran violencia" a la mujer y al carro de bebé donde estaba su hija de once meses, ocasionando la muerte de la bebé por traumatismo craneoencefálico y raquimedular severo, mientras la madre sufrió múltiples lesiones. La Fiscalía agrega que tras el atropello, "el inculpado se ausentó del lugar sin motivo que lo justificara" y, una vez localizado, fue sometido a una prueba de drogas saldada con la detección de sustancias en su cuerpo como cocaína, tetrahidrocannabinol, morfina y monoacetilmorfina.

Al respecto, José Manuel V.V., quien no ha aceptado responder preguntas de la acusación particular, ha defendido que en el momento de los hechos no tenía "ninguna" merma de sus facultades por el consumo de sustancias estupefacientes, bajo la premisa de que el accidente ocurrió poco antes de las 16,00 horas del 23 de noviembre de 2020 y su consumo se remontaba "al día antes", sobre las 22,30 horas.

DROGAS PERO LA NOCHE PREVIA

Fue la noche previa, según ha precisado, cuando consumió "una papela de cocaína y heroína de un par de micras y un porro", asegurando que en el momento de los hechos no sufría "ninguna" merma de sus facultades para conducir como consecuencia de dicho consumo previo.

Según su relato, había cogido su coche para reunirse con su padre e ir juntos a trabajar, como habían hecho por la mañana, y cuando circulaba por la citada avenida a los mandos de su vehículo cayó al reposapiés del mismo un mechero que llevaba sobre su pierna. Tras agacharse para recoger el mechero, según su versión de los hechos, se encontró que tenía delante un vehículo más y una retroexcavadora, ante lo cual invadió "el carril contrario" para evitar una colisión por alcance, arrollando finalmente a la madre y a su carrito de bebé.

"Intente esquivarla. No vi el paso de peatones y cuando lo hice, ya estaba encima", ha asegurado, alegando además que frenó y que circulaba a unos 50 kilómetros por hora, merced a la regulación de la vía urbana.

Además, ha manifestado que abandonó el lugar de los hechos porque al irrumpir en la calle "mucha gente corriendo y chillando", él se asustó "mucho" y decidió marcharse, por temor a que alguien pudiese hacerle "daño" como represalia. "Si le pasara a mi hija no sé lo que haría yo", ha manifestado, agregando que se dirigió a la vivienda de su padre y, una vez allí, contó al mismo lo sucedido y le pidió que "llamase al 112 y a la Guardia Civil", tras lo cual fue detenido "15 minutos" después.

ARREPENTIMIENTO

Así, José Manuel V.V. ha admitido su negligencia y responsabilidad por los hechos, asegurando que no asimila lo sucedido y que está arrepentido.

De otro lado, han testificado varios vecinos del municipio que presenciaron los hechos, coincidiendo todos ellos en que José Manuel V.V. circulaba "deprisa, más rápido de 60 kilómetros por hora o perfectamente a 70 u 80", incluso con el motor "muy revolucionado"; según cada uno de ellos, y que antes y tras el atropello, "no frenó", sino que "prosiguió" su marcha, incluso "acelerando". Uno de ellos, además, ha destacado el historial delictivo del inculpado.

En cualquier caso, la Fiscalía le atribuye en su escrito inicial de acusación un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones por imprudencia grave, un supuesto delito más contra la seguridad vial y un último posible delito de abandono del lugar del accidente, reclamando para él nueve años de cárcel y once de privación del permiso de conducción.