Albert Rivera reaparece: "Pedro Sánchez no es igual a ninguno de los presidentes anteriores del Gobierno de España"

El ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha "reaparecido" políticamente para defender la aportación de su partido a la política española y su capacidad de alcanzar acuerdos con el Partido Popular y el PSOE, al menos con parte de este partido porque Rivera advierte que "Pedro Sánchez no es igual a ninguno de los presidentes anteriores del Gobierno de España".

En este sentido, ha recordado que Ciudadanos pactó con el PSOE en Andalucía o en ciudades de Castilla La Mancha, pero que la interlocución con el actual presidente del Gobierno era distinta -pese a que llegaron a firmar un acuerdo, el pacto del abrazo, frente al PP de Rajoy.

Rivera ha señalado que es "muy escéptico con el modelo político y con parte de la sociedad española". "El clientelismo hace muy difícil solucionar el modelo político y adultera la democracia", ha argumentado.

En el mismo debate también se encontraba el ex portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha cargado duramente contra el PP y el PSOE. Del primero dice que "no es votable" y, del segundo, "que no ha conocido un PSOE bueno".

Sobre la situación política actual, Espinosa de los Monteros apuesta por acuerdos entre los dos partidos de centroderecha y derecha: "¿Alguien se cree que el PP o Vox van a sacar mayoría absoluta?", ha razonado Iván Espinosa de los Monteros. "Esa es mi opinión y creo que es de sentido común", ha señalado.

En cuanto a la posibilidad de que alguno de los dos conforme un nuevo partido político, ambos han rechazado la idea, aunque en el caso de Espinosa de los Monteros sí ha admitido que está pensando en montar "un think tank, que no un partido" para debatir sin los encorsetamientos de los partidos políticos.

La décima edición de “Letras en Sevilla” se celebra desde hoy y hasta el 5 de febrero en la Fundación Cajasol. Orientado en anteriores ediciones a la literatura, los organizadores han optado por incluir la política en esta edición porque consideran que el "debate político está cada día más inflamado en nuestro país" lo que "está influyendo en la convivencia de una sociedad cada vez más radicalizada".