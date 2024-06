La Bienal de Sevilla “abre boca” con la edición más flamenca de la Guía Gastropass 360

La Guía de Turismo y Gastronomía Gastropass 360º, que celebra su décimo aniversario, ha presentado una edición especial dedicada a la Bienal de Flamenco de Sevilla, el mayor evento mundial de este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocido por la UNESCO. El acto se enmarca en el calendario oficial de actividades paralelas de la XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla y que completarán la experiencia de inmersión en el festival.

En palabras de Alvaro Alés, director general de Gastropass, 360 “Agradecemos la que ya es la 4ª colaboración de la Bienal con Gastropass 360º. Este año presentamos la novedad de incluir experiencias en torno al flamenco y la cultura de la mano de la Fundación Machado. Además, se suman a la selecta lista de restaurantes, que se pueden visitar virtualmente en nuestra guía, establecimientos tradicionales como la Antigua Abacería de San Lorenzo, modernos como Cantalobos o la apertura más esperada, el 29 restaurante y eventos donde nos encontramos”.

En el acto intervinieron diversas autoridades como el director de la Bienal, Luis Ybarra que declaró “se trata de la primera de las muchas y variadas propuestas que se incluyen en el calendario de actividades paralelas de la Bienal y que iremos dando a conocer desde hoy hasta el comienzo del festival, desde ponencias, encuentros a muestras, rutas y actividades culturales completan la experiencia de inmersión en la Bienal”.

En el acto intervino la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla Angela Moreno y fue cerrado institucionalmente por la primera teniente de alcalde y delegada de cultura, Minerva Salas. Además, acudieron otras autoridades del Ayuntamiento de Sevilla, de la Junta de Andalucía, así como asociaciones, instituciones, personalidades, y empresas del sector.

En una noche mágica de verano, en el espacio El 29 Restaurante y Eventos, el broche de oro lo puso una ambientación flamenca a la altura de la velada. En el 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Machado, con letras suyas y de su padre Demófilo, Pedro Peña Fuentes al cante y Sergio Aguilera a la guitarra interpretaron Pinceladas Flamencas con notas de color por rumbas, tanguillos, soleares y bulerías. Los artistas fueron presentados por Antonio Zoido, presidente de la Fundación Machado, quien puso en valor la estirpe de los Machado y su legado literario y flamenco.

Sobre Grupo 360º MC

El Grupo 360º MC cuenta hoy con dos empresas y 3 líneas de actividad: Gastropass nacida para comunicar productos y servicios relacionados con el turismo y la gastronomía, 360º Marketing y Comunicación, la agencia con sede en Andalucía más premiada a nivel europeo y Vinos Betis, licenciataria oficial de los vinos del Real Betis Balompié.

Este grupo está fundado y dirigido por Alvaro Alés, profesional del sector con más de 25 años de experiencia en el mundo del Marketing y la Comunicación a nivel nacional e internacional.

El Grupo 360º cubre un amplio espectro de servicios en el área de Marketing y la Comunicación: Publicidad, Promoción, Planificación y Compra de Medios, Marketing Directo, Patrocinios, Eventos, Marketing Digital, Marketing Social, Gabinete de Prensa y Comunicación, Relaciones Externas…

https://grupo360mc.com

Sobre la guía Gastropass 360º

La Guía Gastropass impresa y digital es un soporte premium, que se diferencia por sus promociones exclusivas.

¿Qué visitar? ¿dónde comer? ¿qué hacer? lo que más valora un turista al llegar a un nuevo destino es el consejo de alguien que vive en esa ciudad, necesitan saber qué deben visitar, dónde comer y por supuesto qué pedir. Gastropass está elaborada a partir de una selección de establecimientos de hostelería, recomendados por sevillanos que aprecian la gastronomía. Con estos amigos se formó el Club Gastropass que cuenta hoy con más de 500 miembros.

El objetivo de Gastropass es convertirse en aquello que un visitante querría tener: un amigo que reside en la ciudad y que la conoce bien, que es amante de la buena gastronomía y que, por tanto, sabe indicarle qué ver, dónde comer, qué está pasando en ese momento en esa ciudad, y qué planes o eventos no debería perderse.

Aunque originalmente se lanza como una guía de Sevilla impresa y digital creada por sus propios ciudadanos, progresivamente ha ido incrementando su actividad no sólo a nivel geográfico, con ediciones en Sevilla y Tomares, Córdoba o Granada, sino también ampliando su oferta de productos y servicios a otras áreas afines.

Gastropass es socio de ASET Asociación Sevillana de Empresas de Turismo y miembro afiliado de SPAIN THROUGH ITS WINERIES un proyecto auspiciado por la Organización Mundial del Turismo y organizado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) para promover el enoturismo en España. El FMRE es una institución público-privada que agrupa a 3 Ministerios y 2 Organismos Públicos junto a más de 100 empresas con marcas españolas de reconocido prestigio, líderes de sus sectores y fuertemente internacionalizadas. SPAIN THROUGH ITS WINERIES, De Bodegas por España.