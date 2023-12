La calle de Sevilla que está entre las más comerciales de España

La calle comercial con los precios de alquiler más altos en España es la barcelonesa Passeig de Gràcia, según el informe global Main Streets Across the World de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield. Entre las más destacadas se cuela también Tetuán, en Sevilla.

Según el informe, que llega a su edición número 33 y que analiza las rentas de las calles comerciales prime de un total de 92 ciudades en todo el mundo, la calle barcelonesa se erige de nuevo como la calle comercial más cara de España, con una renta prime de 3.000 €/m2/año, lo que significa un aumento del 9% respecto al año pasado, y pasa de la posición 18 a la 17 a nivel mundial. Precisamente es la vía donde Cushman & Wakefield ubica su sede en la ciudad, y en la que se encuentran firmas de lujo como Dior, Versace, Loewe, o Prada, entre otras. Tras Passeig de Gràcia, la segunda calle comercial con mayores rentas en España se encuentra en Madrid, concretamente en la calle Serrano, con unas rentas de 2.940 €/m2/año, lo que representa también un aumento del 9%, y que la sitúa en la posición 33 del ranking a nivel europeo. En Serrano, el impulso de grandes firmas de lujo ha contribuido a la recuperación de las rentas máximas de la calle, y la demanda de estos operadores se mantiene en niveles prepandemia.

En España, completa el podio Portal de l’Àngel, en Barcelona (2.880 €/m2/año) y, tras ésta, las calles comerciales más caras son Preciados y Gran Vía, en Madrid (2.880 €/m2/año). Más allá de estas dos ciudades, destaca la calle Tetuán en Sevilla, que ocupa la 12ª posición, con unas rentas de 1.440 €/m2/año.

Robert Travers, director de Retail en EMEA de Cushman & Wakefield, ha valorado el momento de crecimiento del sector afirmando que “la desocupación en las principales ubicaciones super prime sigue siendo escasa, lo que genera tensión competitiva cuando aparecen espacios disponibles, y esto se refleja en el incremento de las rentas”. Travers ha añadido que “incluso cuando los consumidores han optado por reducir gastos en un momento de incertidumbre económica, los retailers han estado asegurando o mejorando tiendas emblemáticas en mercados clave”. Precisamente estas tiendas físicas, según Travers, “son una parte fundamental de la propuesta de valor de cualquier marca; son la materialización física de la marca – algo que es muy difícil de conseguir a través del canal digital. Es por esta razón que cada vez encontramos más productos disponibles exclusivamente en tiendas físicas, promoviendo así experiencias auténticas y reales”.

Ranking global: la Quinta Avenida de Nueva York repite un año más como la calle más cara

La edición 33 del informe Main Streets Across the World señala la Quinta Avenida de Nueva York como la calle comercial más cara del mundo, con unas rentas de 20.384 €/m2/año. La segunda posición este año la ocupa la italiana Via Montenapoleone, en Milan, tras un aumento del 20% en las rentas hasta situarse en los 18.000 €/m2/año, desbancando a la lujosa Tsim Sha de Hong Kong, que cae de la segunda a la tercera posición con unas rentas de 15.219 €/m2/año. El Top-5 lo completan la calle New Bond de Londres (14.905 €/m2/año), y la parisina Champs Elysees (11.414 €/m2/año).

Los aumentos en las rentas respecto al año pasado han tenido incrementos moderados de forma generalizada, hecho que demuestra la solidez y resiliencia del sector, si bien es cierto que, por países, hay diferencias significativas, como el +9% de las principales calles comerciales en España respecto al descenso en un 14% en Finlandia. El aumento de las rentas prime ha sido de un 4,8% a nivel global y de un 4,2% en Europa respecto al año pasado. En la región de Asia Pacific, el aumento ha sido del 5,3% y en América, del 5,2%.