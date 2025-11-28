Cambios de tráfico en Sevilla: así quedan los cortes de calles en la ciudad por la Navidad

El Ayuntamiento de Sevilla activa este viernes la primera fase del Plan de Movilidad para la Navidad 2025/2026, que tendrá vigencia hasta el domingo día 11 de enero de 2026. Llega tras la activación por parte del Consistorio del Plan de Emergencias en Nivel 1 para "garantizar la seguridad" en la ciudad desde este jueves.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este sábado 29 de noviembre, ante la "previsible gran afluencia de público" en el entorno del eje de la Avenida de la Constitución-Plaza de San Francisco como consecuencia del encendido del alumbrado navideño, se eliminan temporalmente las paradas de taxis de la calle Alemanes.

También se eliminan las dos paradas del servicio público de coches de caballos de la Plaza del Triunfo y Plaza Virgen de los Reyes, desde el viernes día 28 noviembre a las 16,00 hasta el domingo 30 de noviembre a las 24,00. La eliminación de dichas paradas en el horario indicado se extenderá a lo largo de todos los fines de semana durante la fecha de aplicación del plan.

Este año, el plan tendrá como principal novedad la afectación de las obras de ejecución del carril bus segregado para BTR, en su tramo Santa Justa-Plaza del Duque. El Consistorio ha informado que la Campana estará abierta a los peatones, aunque se mantienen los cortes en Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma durante las fechas de aplicación del plan.

El plan tendrá aplicación en aquellos espacios identificados como centros de atracción de mayor número afluencia de los ciudadanos durante las fiestas de Navidad, que son los siguientes: Casco Antiguo, Zona de Nervión-Luis de Morales, Confluencia de la Avenida de Andalucía con Avenida Jose María Javierre/Ronda del Tamarguillo, Calle San Jacinto, en el tramo peatonal y su entorno, y Calle Asunción, en el tramo peatonal y su entorno.

Dentro de estos espacios también se encuentran el entorno del centro comercial Lagoh, del centro comercial Torre Sevilla y del Muelle de la Sal.

En cuanto a los horarios de aplicación del plan, en esta primera fase que comienza este viernes estarán sujetos a las distintas necesidades que se vayan produciendo en las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos del puente del día de la Constitución y día de la Inmaculada Concepción.

OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

La calle Gravina cambia de sentido de circulación en el tramo comprendido entre la calle San Pablo y la calle Canalejas. También se eliminarán los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco y de la calle Entrecárceles entre las 15,00 y las 22,00 de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos. No obstante, en caso de que se produjesen circunstancias que así lo aconsejasen, se procedería a su eliminación en horario idéntico al de la plaza de San Francisco, previa instalación de la correspondiente señalización al respecto.

Las bicicletas y los VMP no podrán circular por el carril bici de la Avenida de la Constitución durante la segunda fase en la franja horaria comprendida entre las 10,00 y las 24,00 horas.

SERVICIOS DE TUSSAM

Con la aplicación del plan, y para dar respuesta a la demanda, se contempla ampliar la parada del taxi en la calle Imagen, frente a la calle Santa Ángela de la Cruz, en la zona de carga y descarga fuera del horario propio de esta, dado el corte por obras del BTR en el eje Martín Villa-Laraña, habilitando la salida a través de la calle Santa Ángela de la Cruz.

Por parte de Tussam, se contempla el aumento del número de autobuses en servicio en las líneas que acceden a todos los puntos afectados por la aplicación del plan y, como en años anteriores.

Además, las líneas 27 y 32, se encuentran limitadas en Ponce de León de forma permanente por la obra de ampliación del BTR. Las líneas 13 y 14 quedan limitadas en Alameda, cuando no sea posible circular por plaza del Duque o incluso en Barqueta si la propia Alameda también presenta dificultades de circulación. La línea T1 (tranvía) queda limitada en el Archivo de Indias de forma permanente. De forma puntual podrá limitarse en Puerta Jerez si las condiciones de circulación lo requieren.

La primera fase está activada desde este viernes día 28 de noviembre hasta el jueves 18 de diciembre del 2025, la segunda fase desde el viernes 19 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026 y la tercera fase desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 11 de enero de 2026.