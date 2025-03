Ecógrafos portátiles para las ambulancias de atención primaria del Área Sanitaria Sur de Sevilla

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha incrementado la capacidad diagnóstica de los equipos movilizables de sus Urgencias Extrahospitalarias, dotándolos de ecógrafos portátiles. Una mejora ostensible de la atención urgente en su Atención Primaria, tanto en intervenciones en vía pública como en valoraciones domiciliarias, en pro de diagnósticos ágiles y precisos. El Área Sanitaria Sur es la primera que incorpora este avance en la provincia de Sevilla.

Concretamente, se han incorporado nueve ecógrafos portátiles correspondientes a cada una de las ambulancias que conforman su equipo de Urgencias Movilizables, ascendiendo la inversión a 150.000 euros procedentes de Fondos Europeos para Atención Primaria.

Para su implementación práctica, los profesionales de este dispositivo asistencial han recibido formación especializada que garantiza el manejo y uso óptimo de esta tecnología. La misma permite obtener imágenes anatómicas de diferentes órganos, lo que facilita la toma de decisiones clínicas rápidas y fundamentadas bajo el criterio de los especialistas en emergencias.

Incremento de la capacidad resolutiva

El objetivo principal de esta implementación es optimizar el diagnóstico y tratamiento en situaciones de urgencias, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la capacidad resolutiva de los profesionales. Al permitir la visualización inmediata de órganos como el abdomen, el corazón o tejidos afectados por traumas, los ecógrafos favorecen el inicio de tratamientos más específicos para pacientes críticos y ofrecen información esencial a los hospitales a los que se traslada al paciente.

Las aplicaciones de estos equipos son múltiples, abarcando desde dolores abdominales hasta insuficiencias cardíacas y traumas graves. La ecografía proporciona datos clave para un diagnóstico más temprano, lo que a su vez acelera la respuesta terapéutica y mejora los resultados clínicos. Además, al realizarse en el lugar del incidente, la movilidad de los pacientes no se ve comprometida, lo que es particularmente beneficioso en aquellos con movilidad reducida o en situaciones extremas.

Beneficios de los ecógrafos portátiles en ambulancias

Los ecógrafos portátiles ofrecen una serie de ventajas significativas para la atención clínica en situaciones de emergencia. En primer lugar, su portabilidad y accesibilidad destacan como uno de los mayores beneficios. Estos dispositivos son compactos y livianos, lo cual facilita su transporte a cualquier lugar, incluso a zonas rurales o de difícil acceso, hecho que aporta valor añadido a un área sanitaria tan extensa como ésta con localidades distantes del punto hospitalario de referencia. Al permitir que los profesionales de salud puedan realizar diagnósticos en el mismo lugar donde se encuentra el paciente, hace especialmente beneficioso su aplicación en situaciones de emergencia o para personas con movilidad reducida.

Otro de los grandes avances que traen consigo los ecógrafos portátiles es la capacidad de realizar un diagnóstico rápido y preciso. Gracias a su tecnología de ultrasonido en tiempo real, los profesionales pueden obtener imágenes detalladas de órganos y tejidos en pocos minutos, lo que permite identificar lesiones internas o problemas graves, como hemorragias o aneurismas, de forma inmediata. Este diagnóstico rápido favorece la toma de decisiones clínicas más ágiles y fundamentadas, lo que es crucial en situaciones de urgencia.

Además, estos equipos son completamente seguros ya que utilizan ultrasonido, una técnica no invasiva que no emite radiación ionizante. Esto no sólo garantiza la seguridad de los pacientes, sino también la de los propios profesionales sanitarios, evitando los riesgos asociados con otras técnicas de imagen. La naturaleza no invasiva de la ecografía también reduce el riesgo de infecciones y complicaciones, lo que refuerza la seguridad general del procedimiento.

Los ecógrafos portátiles son increíblemente versátiles, ya que se pueden aplicar en diversas especialidades médicas, como cardiología, obstetricia, ginecología y medicina deportiva. Esta flexibilidad hace que el equipo sea útil en una amplia gama de situaciones, desde el diagnóstico de insuficiencias cardíacas hasta la evaluación de traumas graves o problemas durante el embarazo. También se utilizan en procedimientos médicos, como la inserción de catéteres o la colocación de tubos de drenaje, lo que aumenta su aplicabilidad en situaciones de urgencia.

Según destaca la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, “con esta nueva incorporación, este área sanitaria refuerza su compromiso con la mejora continua de la atención primaria; en este caso con la atención emergente y urgente, buscando agilizar los tiempos de intervención, mejorar la precisión diagnóstica e incrementar tanto la eficacia como calidad asistencial”.