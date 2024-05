Francisco Rivero presenta "El amanecer del dios"

Este viernes 24 de mayo a las 20:00 se presenta el libro “El amanecer del dios”, de Francisco Rivero, quien estará acompañado por la egiptóloga Teresa Bedman y por el historiador de la Antigüedad Andrés Nadal.

La obra es una ficción histórica muy documentada situada en la dinastía XVIII del Antiguo Egipto. El texto literario no queda lastrado por la gran base de erudición que posee el autor, ya que el lector no lo percibe porque no se trata de una obra académica, pero permitirá un debate interesante y ameno sobre los hebreos y el monoteísmo en Egipto.

La cita es en el Hotel AC Sevilla a las 20:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo