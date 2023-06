Grupo MAS presenta su novena "Memoria de Sostenibilidad" en el año de su 50 Aniversario

Grupo MAS ha presentado hoy su novena Memoria de RSC en la Sede de la Escuela de Organización Industrial de Sevilla. El acto, presidido por Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y Vicente Martín González, presidente de Grupo MAS, ha contado también con la presencia de representantes de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y otras localidades, proveedores de Grupo MAS y fundaciones y asociaciones con las que colaboran.

Esta memoria, elaborada según estándares GRI, supone un resumen de toda la actividad de Grupo MAS a lo largo de toda la cadena de valor en 2022, “un año socioeconómicamente complejo al que hemos respondido con nuestras fortalezas: un gran equipo humano y un modelo negocio centrado en facilitar la alimentación de las familias a través de nuestro surtido, nuestros productos frescos y la Obra Social de nuestra Fundación” como destacada Vicente Martín durante su intervención.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor que “grandes empresas como el Grupo MAS están apostando por la creación de puestos de trabajo en nuestra tierra y por hacer las cosas bien”. “Grupos de alimentación que apuestan por la agricultura y ganadería sostenible y son seña de identidad de la Marca Andalucía”, ha remarcado Crespo, subrayando que al Grupo MAS incluso se ha concedido la Medalla de Andalucía.

La responsable de Agricultura ha alabado las “numerosas posibilidades de empleo que el Grupo MAS ofrece en toda la Comunidad Autónoma andaluza y el “interesante proyecto” de crecimiento que tiene esta entidad; y ha ofrecido a la entidad todo el apoyo de la Junta para “alcanzar sus objetivos sostenibles”. “El compromiso con la sostenibilidad deber ser férreo y estar incluido en el equilibrio económico de las empresas, de los agricultores y ganaderos y de las administraciones públicas”, ha añadido. Al hilo de esta cuestión, Crespo ha recordado el respaldo que desde la Administración andaluza se ofrece al sector agrario andaluz, “que está tirando del carro de la agricultura y ganadería ecológica de toda España e incluso de Europa”. “Las prácticas sostenibles en el campo son el ‘leitmotiv’ del sector agrario en toda Andalucía”, ha aseverado.

Así, según ha indicado la compañía en un comunicado, "Grupo MAS cumple 50 años manteniendo intacto su compromiso, a través de un modelo de negocio sostenible basado en la reinversión del 100% de sus beneficios en la generación de empleo y riqueza en las más de 70 localidades en las que están presentes". De hecho, durante este 2022, la compañía ha ampliado y mejorado su matriz de materialidad para analizar los asuntos relevantes para sus grupos de interés.

En concreto, en 2022 la compañía generó "más de 200 empleos locales, alcanzando los 3.642 empleados, con más 96% de carácter indefinido, un 54% de mujeres en plantilla y cerca del 100% con residencia en su lugar de empleo para facilitar la conciliación". Un año en el que todo el esfuerzo de su plantilla se ha visto reconocido con el reparto de 3,7 millones de euros de incentivo y una subida salarial del 8%. Un grupo de trabajadores y familias, de los que Vicente Martín se ha mostrado enormemente orgulloso en sus palabras, y que también ha sido objeto de un exhaustivo plan de formación de más de 29.000 horas para el desarrollo del talento, resultado más de 285 promociones internas.

La formación de los jóvenes ha sido otra de las metas de Grupo MAS en 2022, año en el que han ofrecido más de 100 becas, alcanzando las 1.200 becas totales a través de programas como los Cursos de Compromiso de Contratación lanzados en colaboración con la Junta de Andalucía, la Alianza por la FP Dual, las Becas Impulso Talento Joven de Fundación MAS o las Becas Taller de Oficio de la misma fundación.

Es esta entidad social, Fundación MAS, la que ha centrado sus esfuerzos en 2022 en la formación de los jóvenes y en la Obra Social, impulsando iniciativas como la campaña Ayudemos a Ucrania entre todos, enviando 50.000 kilos de ayuda al corazón del conflicto bélico, o su campaña 100.000 kilos de Ilusión gracias a la que ayudan cada año a más de 7.000 familias en colaboración con más de 157 entidades sociales.

Como empresa de alimentación, Grupo MAS tiene el compromiso de cuidar y velar por la alimentación saludable de las familias. Por ello, en 2022 han continuado ampliando su surtido, especialmente incrementando las referencias BIO, sin gluten o sin lactosa, la oferta de productos de cercanía, con 198 proveedores locales, y su surtido de frescos, su seña de identidad y centro de sus tiendas. Así, actualmente cuenta con más de 12.000 referencias en surtido, ampliando también la marca blanca en un 35%, que junto a una activación promocional histórica y más de 1 millón de euros en cupones ahorro, para satisfacer las necesidades de todas las familias.

El cambio hacia un modelo energético más sostenible ha sido el otro gran objetivo del Grupo en 2022, acelerando su apuesta por energías más renovables con la implantación de 13 nuevas plantas fotovoltaicas, hasta alcanzar 25 instalaciones, el uso de 15 vehículos ecoeficientes para transporte y sus campañas contra el desperdicio alimentario junto a Too Good To Go, implantado en el 100% de sus tiendas y gracias a las cuales han salvado hasta el momento 24.500 packs de comida.

Además, durante la presentación, se entregó el II Premio Iniciativa Sostenible, un proyecto puesto en marcha en 2021 para premiar las acciones de sus proveedores con impacto positivo en Andalucía y Extremadura. Kellogg’s, en la categoría Global, e Ybarra, en la categoría Local, han sido los premiados en esta edición, ambos con iniciativas con alto impacto local, centradas en la reducción de desigualdades, especialmente en la infancia, en el caso de la empresa nacional, y en la apuesta por un modelo de negocio más sostenible y respetuoso con el entorno en el caso de la empresa andaluza.

Así, Grupo MAS afronta un 2023 en el que su Presidente ha destacado que concurrirán 3 hitos históricos para la empresa que fundó junto a sus hermanos en 1973: su 50 Aniversario como compañía que ya están celebrando con todos sus grupos de interés, la inauguración de su Nuevo Centro Logístico en Guillena, el más sostenible y moderno de Andalucía y Extremadura, y el proyecto con mayor inversión de su historia y que supondrá un salto hacia ese modelo de negocio más sostenible, y la inauguración del Centro de Actividades ODS a cargo de Fundación MAS, con el objetivo de divulgar y promocionar prácticas sostenibles entre la sociedad, especialmente los niños.