Horario, normas de acceso y objetos prohibidos en La Velada del Año V

La Velada del Año V, organizada por Ibai Llanos, se celebra este sábado 26 de julio de 2025 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El comienzo será a las 20:00 horas.

Entre los enfrentamientos confirmados se encuentran: Pereira vs. Rivaldios; Perxitaa vs. Gaspi; Abby vs. Roro ; Andoni vs. Carlos Belcast; Alana vs. Ari Geli; Viruzz vs. Tomás Mazza; y TheGrefg vs. Westcol. Además de los combates, La Velada del Año V incluirá actuaciones musicales. El evento se transmitirá en vivo a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, permitiendo que espectadores de todo el mundo disfruten de este espectáculo. En la edición anterior, La Velada del Año IV alcanzó un pico de 3.846.256 espectadores en Twitch, consolidándose como uno de los eventos más vistos de la plataforma. Se espera que esta nueva edición supere esa cifra y vuelva a romper récords de audiencia.

Se espera que el evento cuente con una asistencia de entre 85.000 y 90.000 personas, por lo que los accesos a La Cartuja es una de las principales preocupaciones. Hay diferentes zonas para aparcar.

Otro de los elementos a tener en cuenta son las normas de acceso al Estadio de La Cartuja de Sevilla. En base a los eventos que se suelen celebrar en el recinto, hay que considerar que en el recinto están prohibidos objetos como latas y botes de bebidas, botellas de más de 50 cl, envases congelados, objetos contundentes (incluyendo hebillas de cinturón), palos de selfie, cámaras profesionales, cascos de moto, paraguas con punta, y cualquier objeto que la dirección de seguridad considere peligroso.

También están generalmente prohibidas las pancartas o banderas violentas y los productos inflamables como gasolina o gasoil.

Se permite el acceso con una botella de plástico de hasta 50 cl (sin tapón) y un bocadillo o pieza de fruta por persona. La seguridad del estadio busca evitar objetos que puedan ser utilizados para dañar o causar problemas, y permite elementos básicos de consumo como agua y comida en cantidades moderadas.

La lista de objetos prohibidos puede variar ligeramente dependiendo del evento específico.

El Estadio La Cartuja de Sevilla es un recinto multifuncional situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Se inauguró el 5 de mayo de 1999 y su aforo es de 57.600 espectadores, el segundo mayor estadio de Andalucía y el quinto de España, solo por detrás del Camp Nou (Barcelona), Benito Villamarín (Sevilla), Wanda Metropolitano y el Santiago Bernabéu (Madrid).

El estadio cuenta con la calificación de la UEFA de máxima distinción “Estadio de Élite”.