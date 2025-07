Dónde aparcar para La Velada del Año V en Sevilla: parkings y zonas recomendadas

La Velada del Año V, organizada por Ibai Llanos, se celebrará este sábado 26 de julio de 2025 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El comienzo será a las 20:00 horas.

Según informó Turismo de la Provincia de Sevilla, la velada contará con siete combates uno contra uno, retomando el formato original. Entre los enfrentamientos confirmados se encuentran: Pereira vs. Rivaldios; Perxitaa vs. Gaspi; Abby vs. Roro ; Andoni vs. Carlos Belcast; Alana vs. Ari Geli; Viruzz vs. Tomás Mazza; y TheGrefg vs. Westcol.

Además de los combates, La Velada del Año V incluirá actuaciones musicales. El evento se transmitirá en vivo a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, permitiendo que espectadores de todo el mundo disfruten de este espectáculo. En la edición anterior, La Velada del Año IV alcanzó un pico de 3.846.256 espectadores en Twitch, consolidándose como uno de los eventos más vistos de la plataforma. Se espera que esta nueva edición supere esa cifra y vuelva a romper récords de audiencia.

Se espera que el evento cuente con una asistencia de entre 85.000 y 90.000 personas, por lo que los accesos a La Cartuja es una de las principales preocupaciones.

Se recomienda la entrada en el parking con antelación y llegar temprano para evitar atascos. Se ha habilitado el Aparcamiento de la Bancada Expo, con acceso por la SE-20 (Rotonda RTVE). El horario de apertura es a las 12:00 horas y se cierra una hora después de la finalización del evento. También se puede considerar el parking del Cartuja Center CITE, con más de 300 plazas y tarifas económicas.

En resument, las opciones de aparcamiento son el aparcamiento Banqueta (Bancada Expo) con acceso por la SE-20 (Rotonda RTVE) y se recomienda la compra anticipada de la plaza; el parking de Cartuja Center CITE, con más de 300 plazas y tarifas económicas, accesible desde las calles Leonardo Da Vinci y Américo Vespucio; el aparcamiento del apeadero de Renfe, con accesos por la avenida Carlos III y la SE-20 (Rotonda de RTVE). El transporte público suele ser la mejor opción para este tipo de eventos, para los que se habilita el Cercanías, generalmente, y suele haber lanzaderas de autobús.