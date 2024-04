La Línea 1 del metro de Sevilla supera en un 45% su tope de usuarios previsto

El metro de Sevilla pulverizó en 2023 su récord, con 20.429.032 pasajeros. La infraestructura lleva desde su primer año sobrepasando el volumen de pasajeros previsto, con una sola línea desde 2009 y sin inversión para más líneas o trenes. En la actualidad se supera en más de seis millones el tope de usuarios previstos en la memoria, esto es, una sobreexplotación de un 145,7%. La estación más demandada es Puerta de Jerez. Este Domingo de Ramos, la decisión de dejar esta parada como sólo de bajada evidenció la escasa adecuación de la oferta a la demanda.

La Línea 1 se inauguró con siete millones de usuarios (de abril a final de diciembre de 2009), por lo que el año completo se hubiera ido en torno a 10, en el promedio. De 7,11 millones de usuarios, oscila en torno a 14 desde 2010 y en 2019 llega a 17 millones de usuarios. «Aquí ya tenían que haber saltado las alarmas», señalan desde Sevilla Quiere Metro. La Línea 1 se diseñó para 14 millones de usuarios según su memoria, consultada por LA RAZÓN. «Con el Covid cayó y ahora está en 20,43 millones. Es imposible dar un servicio con las herramientas que hay igual para 14 que para 20», prosigue Sevilla Quiere Metro. «La población está aumentando por la parte de Dos Hermanas y del Aljarafe y va a seguir aumentando. Es más, cuando entre el tranvía de Alcalá en funcionamiento está previsto que lo usen 2-2,2 millones de personas al año. La gente se baja en la UPO y coge la Línea 1. Hay que pensar hacer cambios» indica el colectivo. Los usuarios piden que se compren nuevos trenes y que se amplíen horarios.

Manuel Alejandro Moreno y Enrique de Álava, de Sevilla Quiere Metro Kiko Hurtado

También hace falta para dar servicio «financiación diferente». «El Consorcio Metropolitano de Transporte de Sevilla nunca ha recibido financiación estatal no para la construcción sino para la explotación del servicio», algo que sí pasa en Madrid, Barcelona, Valencia o Canarias. Eso supone en los últimos 20 años por analogía con Valencia una deuda histórica «de unos 400 millones, 40 al año». «¿Por qué ningún alcalde ha reclamado esto?», cuestionan. «Si no hemos tenido metro, tendríamos que haber tenido por lo menos más autobuses. Pero es que el Consorcio de Transporte tampoco tenía dinero», apunta Sevilla Quiere Metro. Con esa «deuda histórica», «la Consejería podría aportar más recursos», señalan.

Sevilla Quiere Metro, en relación a las infraestructuras de movilidad, se refiere al término de «pobreza crónica». «Uno tiene que usar demasiados recursos para moverse de una manera normal, para ir al trabajo o estudiar», recuerda Enrique de Álava, secretario del colectivo. «El transporte divide a la gente, segrega entre los que se pueden mover y los que no y el que no se puede mover no puede hacer una vida normal y la ciudad que tiene pobreza en el transporte, no progresa», continúa. «Bruselas confirmó los argumentos por lo cual defendíamos la red completa, que son movilidad, sostenibilidad, cohesión social y salud», señala la entidad. «Pedimos primero que el Gobierno se comprometiera a cofinanciar el tramo sur de la Línea 3 como lo está haciendo con el tramo norte y lo mismo la Línea 2 cuando comience» y «es muy importante que la Junta finalice la redacción del proyecto del tramo sur, que lleva mucho retraso, y hacer la redacción del proyecto de la Línea 2 y además busque su parte de la financiación».