Moreno califica de "grave error" de Sánchez "ordenar" a las CCAA socialistas no acudir mañana al Senado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado como "grave error" de Pedro Sánchez la "orden" dada a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE para que no acudan a la comisión convocada en el Senado para debatir, entre otras cuestiones, una posible amnistía dentro de los pactos del presidente en funciones para formar nuevo Gobierno de España.

"Mañana tenemos una comisión muy importante donde tenemos representación las comunidades autónomas. Es una convocatoria oportuna dados los acontecimientos ante las necesidades de pactos de Pedro Sánchez", ha asegurado Moreno al comparecer ante los medios tras una visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla. A su juicio, el Senado es un escenario idóneo "no solo para exponer problemas como la sequía, sino para ver los modelos de equilibrios territoriales". Por ello, ha dado su bienvenida a la anunciada participación del presidente de Cataluña en el debate, pues "normaliza los órganos multilaterales" en los que, bajo su punto de vista, el presidente Pere Aragonès podrá exponer "con libertad" sus argumentos. "Me gusta más la multilateralidad que la bilateralidad", ha subrayado. De hecho, Moreno ha lamentado la "orden" dada desde Moncloa para que "no participen" las comunidades gobernadas por el partido socialista, algo que "no tiene sentido: está Cataluña pero no el PSOE". Todo ello le ha llevado a señalar que se trata de una "decisión irresponsable, que devalúa las instituciones. Flaco favor hace al Senado. Es un grave error de Pedro Sánchez, que es quien ha dado la orden", ha concluido al respecto.

Moreno también se ha referido al conflicto de Israel y a los últimos acontecimientos vividos en Gaza. Al margen de expresar su "profunda preocupación" por la "escalada" de violencia "en una zona tan compleja del planeta" que sólo trae "sufrimiento, terror y muerte", el presidente de la Junta se mostró partidario de "buscar una fórmula que permita al legítimo estado de Israel tener capacidad para defenderse de agresiones muy duras, pero con respuestas proporcionales". En este sentido, se ha mostrado deseoso de buscar una fórmula de "convivencia pacífica" para la que es imprescindible que "desaparezca el radicalismo y el terrorismo". Y, en esa línea, ha lamentado el perfil "bajo de España" en un asunto tan importante. "Hecho en falta la voz de la presidencia europea, pero la falta de criterio, las controversias internas del Gobierno, limitan que España ocupe un lugar destacado", ha zanjado.