Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Isla Mayor, Sevilla

Un joven de 19 años ha fallecido esta noche en un accidente registrado en la carretera A-8053, en Isla Mayor, a la altura del Poblado de Alfonso XIII, según informa el 1-1-2.

El accidente se produjo a las 21:50 horas cuando en el Teléfono 1-1-2 se atendió un aviso de socorro por un accidente entre un coche y una moto en la carretera A-8053.

Se activó a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

A pesar de los esfuerzos de los operativos desplazados, nada se pudo hacer por salvar la vida de un joven de 19 años que falleció en el lugar de los hechos tras recibir asistencia pero sin que procediera a traslado hospitalario