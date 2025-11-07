Arranca este viernes la Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos para ayudar a más de 30.000 personas

La Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos de Sevilla arranca este viernes y hasta este sábado, 8 de noviembre, bajo el lema 'Lo damos todo', con el objetivo de garantizar alimentos básicos a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

La edición contará con más de 300 puntos de recogida distribuidos por toda la provincia y con la colaboración de más de 3.000 voluntarios. Como suele ser habitual, la iniciativa combinará la recogida física de alimentos con donaciones económicas en línea de caja, dependiendo de la cadena de distribución seleccionada por el donante. Esta doble vía de donación "permite mayor flexibilidad al donante y optimiza la capacidad para adquirir productos que resultan críticos en cada momento".

Los productos más demandados son aceite, leche, arroz, legumbres y caldo. Las aportaciones económicas recaudadas se destinarán íntegramente a la compra de alimentos deficitarios. Los donantes que realicen su contribución en caja podrán obtener su certificado fiscal validando el ticket en la web de la fundación.

Además, se ofrecen otras vías de colaboración: a través de la web www.supersolidario.com , mediante Bizum o por transferencia a las cuentas habilitadas en BBVA, Santander, Caja Rural del Sur y Caixabank.

En la presentación de la Gran Recogida 2025, celebrada en Sevilla este jueves, 6 de noviembre, el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias, enmarcó que la Gran Recogida es "una de las principales fuentes de aprovisionamiento del Banco de Alimentos" y subrayó la importancia del voluntariado.

Según expresó el presidente a Europa Press, el objetivo es asegurar que el Banco de Alimentos cuente con reservas suficientes para responder a las necesidades emergentes de las familias durante unos meses y evitar que haya personas sin acceso a "una alimentación mínima adecuada".

Asimismo, el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis Martín, animó a la ciudadanía a participar en esta acción solidaria y puso en valor el papel del Banco de Alimentos "como soporte fundamental para los barrios y colectivos más desfavorecidos".