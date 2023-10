La NASA en Sevilla: las claves del hackathon más grande del mundo

El mayor hackathon STEAM del planeta, NASA International Space Apps, despega este fin de semana en Sevilla donde se reunirán más de 90 personas que se unirán a los participantes en Madrid, Barcelona, Málaga, León y Bilbao. En total, más de 500 personas entusiastas de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas trabajarán durante 48 horas para resolver desafíos reales planteados por los científicos e ingenieros de la NASA.

Sevilla participa por primera vez en este hackathon que será presentado a las 17:30 horas del viernes 6 de octubre en la Ciudad del Conocimiento en Dos Hermanas en un acto en el participarán Francisco Javier González, director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, director de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, Carmen Gil Ortega, Teniente de Alcalde, Concejala Delegada de Promoción Económica e Innovación y Consejera Delegada de Parque I+D Dehesa Valme, S.A del Ayuntamiento de Dos Hermanase Iván de Cristobal y Adelina Grava, representantes de Nasa Space Apps Spain.

La convocatoria de este año ha sido un éxito y el número de personas que participarán en España en este hackathon global de 48 horas, promovido por la NASA y respaldado por 9 agencias espaciales de todo el mundo se ha triplicado respecto a la edición de 2022. España participará junto a otros 180 países, aspirando a llegar al podio de los proyectos seleccionados por la NASA como ganadores de la edición 2023.

Los 30 retos del hackathon y toda su dinámica se presentarán este viernes 6 de octubre en Sevilla en un evento que contará también con la participación de Marcus Watkins NASA Representative for Overseas Space Operations and Communications que se dirigirá a los participantes para explicarles la importancia de los proyectos que desarrolla NASA no solo para la exploración del espacio sino para el cuidado de nuestro planeta.

Además, los astronautas españoles Sara García y Pablo Álvarez explicarán su experiencia y animarán a los participantes a aportar soluciones a los retos planteados que podrán ser útiles para la labor de la NASA o de la Agencia Espacial Europea. El objetivo es repetir el éxito de ediciones pasadas, donde equipos españoles se han erigido como finalistas y semifinalistas del hackathon.

Seis ciudades en España

La Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas en Sevilla, los campus de programación gratuitos 42 Málaga, 42 Urduliz (Bizkaia) y 42 Barcelona de Fundación Telefónica, la Escuela Digital de San Blas y la Universidad de León, serán los lugares que acogerán los próximos días 7 y 8 de octubre el mayor hackathon STEAM del mundo, el Space Apps Challenge organizado por la NASA.

Estas seis ciudades españolas se convertirán este fin de semana en epicentros de la creatividad y la innovación en las que se trabajarán en los 30 desafíos que abarcan una amplia gama de habilidades y capacidades, adecuándose a personas de todas las edades y niveles de estudios. Desde el desarrollo de software hasta la ciencia de datos, la creación de contenido, arte y la invención de historias, NASA Space Apps Spain tiene un lugar para todos.

Los equipos participantes en más de 320 ciudades de todo el mundo trabajarán en aplicaciones móviles, software, hardware, visualizaciones de datos y soluciones para plataformas frente a desafíos directamente formulados por la NASA. Utilizarán datos abiertos de la NASA y agencias espaciales asociadas, como la ESA, para crear soluciones a retos presentes tanto en la exploración del espacio como para la vida en la Tierra.

Durante el fin de semana se repartirán premios en metálico entre los mejores equipos seleccionados por un jurado que en Sevilla estará formado por especialistas en las materias relacionadas pertenecientes a las organizaciones Alter Technology, Andalucía Aerospace, Clearspace, Loyola y Upo. Los jurados también elegirán los proyectos ganadores de cada ciudad que competirán a nivel internacional con los campeones del resto de ciudades participantes en este reto global. Los 6 ganadores de esta competición internacional a nivel mundial tendrán la oportunidad de viajar al Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral (EE.UU.), para exponer sus ideas ante los expertos de la NASA.

Unidos por la innovación

NASA Space Apps Spain está impulsado por la NASA y respaldado por nueve agencias espaciales de todo el mundo, incluyendo la Agencia Espacial Europea, en la que España participa como miembro fundador, además de contar con el apoyo de instituciones y empresas comprometidas con el fomento del talento y la innovación.

El Hackathon en Sevilla cuenta con el apoyo de Andalucía Emprende, Fundación Pública de la Junta de Andalucía y la Ciudad del Conocimiento y el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Además, a nivel nacional está sustentado por instituciones como la Embajada de Estados Unidos, Fundación Madri+d, Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, la Diputación Foral de Bizkaia, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, el Ayuntamiento de León, Polo Digital en Málaga, Fundación Telefónica con 42 Barcelona, 42 Málaga y 42 Urduliz y corporaciones como Ecovidrio, Clibrain, National Geographic España, Northern Design, GMV, Siena Educación, San Blas Digital y CDS entre otros.