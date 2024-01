Novedades en el Circuito de Carreras 2024 de Sevilla

La delegada de Cultura y Deportes, Minerva Salas, ha presentado hoy el Circuito de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla para este año 2024, que comenzará el 28 de abril en Nervión – San Pablo, finalizará el 20 de octubre en Casco Antiguo y presenta varias novedades respecto a las últimas ediciones.

La carrera que abrirá la edición 2024 del Circuito será Nervión – San Pablo ‘El Corte Inglés’, que se celebrará el 28 de abril. Tras ella se disputarán las pruebas del Parque del Tamarguillo, el 12 de mayo, y Parque de María Luisa ‘Coca-Cola’, el 26 de mayo.

Éstas serán las tres carreras del Circuito que tendrán lugar antes del verano, ya que entre las novedades de la presente edición destaca que dos pruebas se celebrarán tras el periodo estival. En concreto, serán las citas de Miraflores, el 6 de octubre, y Casco Antiguo ‘CaixaBank’, el 20 del mismo mes. Con esta medida se pretende repartir el peso entre los dos semestres del año y fortalecer una práctica continuada tras el verano, ya que las dos carreras del Circuito Sevilla10, unidas a la Nocturna KH7 y otras pruebas que se celebran en la ciudad configuran también una importante oferta par este periodo del año.

Además de la delegada de Cultura y Deportes, Minerva Salas, también han participado en la presentación del Circuito corredores de varios clubes sevillanos como Fernando Chacón, de Emotion-Running; Teresa Díaz, segunda clasificada en el Circuito 2023; Marta Escamilla Castelló, de la Escuela de Atletismo Mauri Castillo, que participa en Sevilla10 desde que estaba en categoría Benjamín y este año debuta en el 10K; los hermanos Carmelo (nacido en 1951), Antonio (1953) y Francisco (1956) Grueso Galindo, tres veteranos históricos y habituales también al Circuito. Igualmente, también han asistido a la presentación representantes de empresas patrocinadoras como Antonio Pardo y Fernando Mirón, de Cruzcampo; Francisco Mendoza, de El Corte Inglés; Álvaro de Lara y José Manuel Mateos, de Teknoservice; y Daniel Pozo, director de Área de Negocios de CaixaBank en Sevilla Centro.

Presentación de los 10K de Sevilla La Razón

Novedades respecto a las últimas ediciones

Otra de las novedades destacadas que presenta el Circuito de Carreras Sevilla10 2024 respecto a las últimas ediciones es la ampliación de las categorías de veteranos, que pasan de tres a seis, ya que para cada categoría se establece una banda de cinco años de edad. Esta novedad se ha introducido atendiendo a las sugerencias de los propios corredores, que trasladaban que en las categorías de veteranos una banda de cinco años de edad facilita un mayor equilibrio en la participación que otra de diez años. Además, el IMD ha adoptado esta medida con el objetivo de fortalecer el carácter popular del Circuito.

También se modifican este año los horarios de salida y cierre de meta, ya que la prueba de 10 km. adelanta su inicio en media hora, a las 9:00 am; en consecuencia, las carreras de 5 km. comenzarán a las 9:45 am y el cierre de meta para ambas se establece a las 10:30 am. El hecho de adelantar media hora la salida facilitará la participación de los corredores en el caso de días de calor, mientras que el mantener la meta abierta hasta las 10:30 horas favorecerá la participación popular y en especial animará a la participación de nuevos corredores.

Inscripción abierta el 25 de enero

La inscripción al Circuito de Carreras Sevilla10 2024 está disponible en la página web del IMD desde el jueves 25 de enero y permanecerá abierta hasta el jueves previo a cada carrera -lunes previo en el caso de inscripciones colectivas de clubes y entidades- o hasta agotar los dorsales disponibles, que son 5.000 para el circuito de 10 km. y 1.000 para el de 5 km. además de 1.500 dorsales más disponibles para cada carrera y los 6.000 de las pruebas escolares. Además, se mantienen los mismos precios de inscripción que en la última edición.

Entre las características que diferencian el Circuito Sevilla10 de otras pruebas nacionales destaca el hecho de que las cinco carreras de 10 km. están homologadas y forman parte del calendario de la Federación Andaluza de Atletismo, la salida organizada por cajones par favorecer los ritmos de carrera de cada participante y los servicios a los corredores.