Olga Carmona: "No dejaré que nada empañe que hemos sido campeonas del mundo"

Olga Carmona, una de las capitanas de la selección española de fútbol y autora del gol que le dio el título de campeona del mundo ante Inglaterra (1-0) en Sídney, reiteró este lunes su apoyo a su compañera Jenni Hermoso, tras la actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el beso que le dio en la boca después de la final, y afirmó que no dejará que "nada empañe" el éxito de haber sido "campeonas". "Sí, claro que apoyo a Jenni. Yo, además, puse un tuit en el que apoyaba a Jennni Hermoso, pero en este caso no quiero hacer ningún tipo de comentario, está todo en mano de los encargados y yo me encargo del día a día y de disfrutar de todos los actos" de reconocimiento por el Mundial conquistado, declaró tras un homenaje en el Ayuntamiento de Sevilla.

Olga Carmona es recibida por el alcalde de Sevilla José Luis Sanz Francisco J. Olmo EUROPAPRESS

La sevillana, de 23 años, formada en el Sevilla FC y que milita en el Real Madrid, fue tajante al ser preguntada sobre si le entristece que la gesta de conseguir el título mundial haya quedado, en parte, en un segundo plano por la polémica surgida tras el beso en la boca que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le dio a Jenni Hermoso durante la celebración. "No voy a dejar que nada empañe que hemos sido campeonas del mundo. Me voy a abstener de hacer cualquier tipo de comentario (sobre esa polémica y el posicionamiento de Rubiales). Voy a centrarme en disfrutar el momento y de todo lo que está viniendo después de lograr ese título, y nada más", recalcó Olga Carmona.

Olga Carmona es recibida en el Ayuntamiento de Sevilla Raúl Caro EFE

La internacional española reiteró que no quiere hacer más pronunciamientos al respecto ante las insistentes preguntas de los informadores sobre dicho asunto y manifestó respecto al título conquistado que "ya sí" se lo creen, "ya es una realidad", y añadió: "ya estamos aterrizando, dándonos cuenta de lo que hemos conseguido y del calibre y la repercusión de ser campeonas del mundo".

En cuanto al futuro inmediato tanto en su club como en el equipo nacional, indicó que, "a partir de ahora", tiene en su cabeza "empezar el día 30 los entrenamientos" con su club "y comenzar la Liga lo mejor posible", mientras que "en la selección está todo por ver, hay ahora mismo un revuelo muy grande", pero incidió en que no quiere meterse "en nada, está todo en manos de los encargados y nada más".

Olga Carmona es recibida en el Ayuntamiento de Sevilla Raúl Caro EFE

A preguntas de los periodistas, también se refirió a las concentraciones de apoyo a las jugadoras que se están convocando en distintas ciudades. "Todo irá con normalidad; ya veremos qué ocurre con la Federación, pero no voy a comentar mucho más, está todo dicho ya", manifestó Olga Carmona.

Sobre si considera que haber ganado el título de campeonas del mundo supondrá un punto de inflexión para que se produzcan cambios, la futbolista sevillana afirmó que cree que sí y que ella "siempre" lo ha "llamado el Mundial del cambio". "A partir de ahora, espero y deseo que el fútbol femenino siga creciendo. Hemos hecho realidad el sueño de muchas niñas, no solo el nuestro, y somos el ejemplo que las niñas deben seguir. Se empieza desde pequeña, a veces no hay equipos femeninos, pero que sigan trabajando. Las veintitrés que hemos sido campeonas somos una referencia ahora para ellas; hemos sido ejemplo de lo que es el sacrificio y el trabajo, y ésa es la línea que hay que seguir", recalcó.