Radio Sevilla de la Cadena SER y el periodista Antonio Avendaño, Premios de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla

Radio Sevilla de la Cadena SER, por sus cien años de vida, y el periodista Antonio Avendaño, por su trayectoria profesional, han sido reconocidos con el Premio de la Comunicación que la Asociación de la Prensa de Sevilla entrega, anualmente, desde 1992, y que este año ha alcanzado su XXXII edición. El jurado también ha concedido menciones especiales al periodista y presentador Luis Márquez, a la Dirección general de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que ha cumplido 35 años, y a Rocío Castro, directora de Comunicación del Teatro de la Maestranza. La junta directiva de la APS ha nombrado socia de honor a la periodista Gloria Gamito.

Con el Premio de la Comunicación a Radio Sevilla de la Cadena SER, la APS reconoce los cien años de esta emisora cuya historia es la historia viva de Sevilla, Andalucía y España, y la referencia de la información y el entretenimiento de numerosas generaciones de sevillanos. Radio Sevilla nace hace un siglo, cuando apenas hay en la provincia un centenar de receptores de radio. Su fundador y primer director es Antonio Fontán de la Orden, que lo es hasta 1941. En sus inicios, de la mano de Unión Radio, cuenta los eventos de la Exposición Universal de 1929, realiza su primera transmisión de un partido de fútbol, el Racing de Santander-Sevilla, las primeras retransmisiones de la Semana Santa y los primeros informativos locales. En 1932 y 1936, Sanjurjo y Queipo de Llano utilizan la emisora para sus discursos y proclamas golpistas. Tras la guerra civil, y ya como Cadena SER, en la década de los cuarenta, pone en marcha tres programas de cara al público. Son concursos y galas de cantantes nuevos: Dígalo con música, Hacia la fama, con una edición ganada por Rocío Jurado, y Lo toma o lo deja, estos dos últimos dirigidos por el popular locutor Rafael Santisteban. Poco después llega Pepe da Rosa, con Las cosas de don Pepe.

En los últimos años de la dictadura franquista y en el camino hacia la democracia, y tras 31 años con Fernando Machado Cayuso como director, en 1972, Radio Sevilla, convertida en la radio y la voz de los sevillanos, protagoniza interna y externamente una total transformación y un nuevo tiempo en la comunicación. Con un muy joven periodista vasco como director, Iñaqui Gabilondo, la emisora se convierte en un referente de la defensa de las libertades y de los primeros movimientos autonomistas. Pone en marcha el primer informativo regional en Andalucía y suyo es el mítico lema “siéntase orgulloso de ser andaluz”. Su rumbo profesional marca el desarrollo de la emisora, que, desde entonces y hasta hoy, tanto en la información como en el entretenimiento, y dentro de la evolución tecnológica en la comunicación, es protagonista directa de los profundos cambios de la vida de la gente, de los sevillanos y de los andaluces, en lo político, económico, social, cultural y deportivo. Una calle de Sevilla lleva el nombre de Radio Sevilla y, en 2015, recibe la medalla de Andalucía. Desde 2011 su director es Antonio Yelamo.

La APS ha concedido también el Premio de la Comunicación al periodista Antonio Avendaño, por su trayectoria profesional de más de cuatro décadas. Natural de La Yunquera, una aldea de la provincia de Albacete, se licencia en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de 1980 trabaja en periódicos manchegos como La Voz de Albacete, El Día de Cuenca y La Tribuna de Albacete. Se traslada a Andalucía y, entre 1985 y 1988, es redactor jefe del Diario Jaén y director en funciones durante 1989. Ese año llega a Sevilla como jefe de redacción de El Correo de Andalucía, puesto que ocupa hasta 2001. En 2002 es director de los Servicios informativos del Gobierno andaluz, cargo que deja en 2007 cuando pasa a dirigir la delegación del diario Público en Andalucía, hasta el cierre de la edición en 2012.

Especializado en opinión política, funda el diario digital Andalucesdiario.es y publica artículos en distintos medios. También es colaborador habitual en tertulias de radio y televisión. En la temporada 2018-2019, dirige el programa La entrevista, de Canal Sur Radio. En 1999 es Premio Andalucía de Periodismo por una selección de sus columnas de opinión en El Correo de Andalucía. Es autor del libro Régimen abierto, en el que recoge algunos de sus cientos de artículos periodísticos.

Además de los dos Premios de la Comunicación, el jurado ha concedido tres menciones especiales. Una, al periodista, reportero y presentador Luis Márquez. Nacido en La Luisiana, y licenciado en periodismo por la Facultad de Comunicación de Sevilla, a sus 43 años acumula ya una amplia y vitalista trayectoria profesional. Tras pasar por Diario de Sevilla, cumple más de 20 años en el mundo de la televisión, como reportero y presentador en programas como Andaluces por el Mundo (más de 100 capítulos del formato), 75 minutos (Premio Ondas en 2013), España Directo, o la serie internacional de Red Bull TV Archaic festivals. Ha recorrido el planeta realizando reportajes y documentales humanos en decenas de países de casi todos los rincones del mundo, desarrollando su pasión de contar historias en formato audiovisual. Además de en televisión, trabaja en la radio en dos programas de divulgación, entretenimiento y humor en la Cadena SER, La cámara de los balones y No puede ser. Es profesor universitario en asignaturas y talleres de periodismo y comunicación, y presentador de eventos.

Otra mención especial de la APS ha sido para la Dirección general de Comunicación de la Universidad de Sevilla, creada en septiembre de 1989, siendo rector Javier Pérez Royo. Desde su inicio, con solo dos personas, bajo la dirección de la periodista Carmen Otero, en estos 35 años ha pasado a contar hoy con 25 personas, la mayoría egresados, que dan servicio a los medios de comunicación y a toda la comunidad de la universidad en apoyo de información, publicidad, grabación audiovisual, gestión de eventos o acciones de marketing social. Al frente de este equipo han estado cinco periodistas con una amplia trayectoria profesional: Carmen Otero, Eva Fernández, Pepe Álvarez, Mar García Gordillo y José Antonio Navarro. El departamento ha ido transformándose desde el concepto tradicional de gabinete de Prensa a una Dirección general de Comunicación, que cuenta con tres secretariados: el de Comunicación, el de Medios Propios Audiovisuales y el de Divulgación Científica. La Universidad de Sevilla, la más grande de España, con 8.000 trabajadores y más de 60.000 alumnos, se ha consolidado en el ámbito universitario como un referente informativo y como líder en presencia digital y gestión de redes sociales.

La tercera mención especial ha sido para Rocío Castro Ríos, directora de Comunicación y Relaciones Externas del Teatro de la Maestranza de Sevilla, que cumple 40 años en la comunicación y en la organización de eventos. Nace en Granada y crece y vive en Sevilla. En 1985 inicia su vida laboral con la productora Bética de Ideas y Gestión de Programas S.A. con la que desarrolla exposiciones y festivales en Andalucía y produce ‘Cita en Sevilla 85’, ‘Cita en Sevilla 86’, eventos como el 50 aniversario de la ONCE en Andalucía, exposiciones, y giras de grupos musicales como Pata Negra, entre otros. En 1989 trabaja en la apertura de la Sala Alameda y pasa a formar parte de la plantilla del Teatro Lope de Vega como responsable de prensa, imagen y relaciones públicas. En 1995, comienza a trabajar en el Teatro de la Maestranza como directora de promoción, imagen y relaciones públicas, función que sigue desarrollando en la actualidad, 30 años después, como responsable de Comunicación y Relaciones Externas. Además, participa en la comunicación de diversos eventos externos, como los conciertos de verano de 2007 de la Fundación Barenboim-Said, o varios conciertos del artista Miguel Ríos.

La junta directiva también ha acordado nombrar socia de honor de la APS a la periodista y escritora Gloria Gamito, asociada número ocho y miembro de la Asociación desde 1978. Nacida en Sevilla, estudia periodismo en el Centro de Nuevas Profesiones y se licencia por la Universidad Complutense de Madrid. Toda su carrera profesional, desde su inicio hasta su prejubilación, en 2011, la desarrolla en el diario ABC de Sevilla, en el que permanece 35 años. En 1976, junto al también periodista Antonio de la Torre, quien poco después será su marido, comienza como estudiante en prácticas y, en 1978, pasa a formar parte de la plantilla. Su trabajo periodístico ha estado dedicado a la información local y a la de iglesia, con numerosos reportajes sobre conventos y órdenes religiosas, siendo especialista en las Hermanas de la Cruz y, sobre todo, en santa Ángela de la Cruz, de la que, el año pasado, publica un libro sobre su vida y obra: Santa Ángela y la sabiduría de la Cruz. Gloria Gamito asegura que “como periodista me he hartado de ver ratas y alcantarillas en los barrios de Sevilla, pero he conocido a gente maravillosa”.

El jurado de la XXXII edición del Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla ha estado integrado por los 17 miembros que forman la junta directiva.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo día 17 de marzo, lunes, a las 19.30 horas, en la Fundación Cajasol, en la Plaza San Francisco de Sevilla. Como en años anteriores, será presentado por el periodista José Luis Losa. Esta edición también cuenta con el patrocinio de Prodetur, empresa de la Diputación Provincial de Sevilla.