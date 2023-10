El Sevilla destituye a Mendilibar tras dos partidos ganados de once jugados

El Sevilla no gana y sus dirigentes, con la misma impaciencia que gran parte de la grada, ha optado por prescindir de José Luis Mendilibar, entrenador que obró el milagro de la séptima Liga Europa hace apenas cuatro meses. Dos partidos ganados de once disputados en lo que va de temporada tienen la culpa. El empate 2-2 conseguido in extremis ante el Rayo Vallecano ha sido el último partido dirigido por el entrenador vasco, cuya continuidad tras ganar la final de Budapest nadie se atrevió a discutir, ni siquiera pese a que Monchi ya tenía casi cerrada la contratación de Iraola para un nuevo proyecto que luego el propio director deportivo no lideró, por incompatibilidad con una dirigencia complicada.

Al filo de las diez de la noche, el club ha emitido un escueto comunicado en el que dice afirmar que ha adoptado la decisión, "tras reunión de su Comité de Dirección", por los resultados acumulados en este inicio de temporada. "El club quiere agradecer los servicios prestados por el técnico vasco, cuyo papel quedará marcado en la historia de la entidad por la consecución por la séptima Europa League. José Luis Mendilibar ha dirigido al Sevilla en 28 partidos oficiales. Este curso 2023/24 ha registrado un balance de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas. En la temporada 2022/23, desde que se hizo cargo del equipo, acumuló ocho victorias, seis empates y tres derrotas entre LaLiga y la Europa League. El Sevilla FC desea la mejor de las suertes a José Luis Mendilibar en el futuro".

José María del Nido Carrasco y José Castro han tenido la última palabra. Se entiende que no hay ni un segundo que perder para aprovechar al máximo las dos semanas de parón liguero que se inician ahora, aunque es cierto que la plantilla quedará mermada por la marcha de los internacionales con sus respectivas selecciones.

Existe el convencimiento en el club de que la plantilla configurada con el cuarto presupuesto de la Liga, aunque muy tarde, tiene la suficiente calidad para estar entre puestos europeos en vez de luchar, con solo 8 puntos en la tabla, por eludir el descenso. El sustituto de Mendilibar no lo tendrá fácil para arrancar la nueva etapa, pues visitarán de forma consecutiva el Sánchez Pizjuán el Real Madrid, en Liga, y el Arsenal, en la Champions, competición en la que la continuidad también ha quedado comprometida tras dos insuficientes empates antes Lens y PSV en las dos primeras jornadas de la fase de grupos.