Tramitan nuevas zonas de regadío en Sevilla a pesar de la sequía

La delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul tramita el proyecto de puesta en riego de 109 hectáreas de olivar en el término municipal de La Puebla de Cazalla. En concreto, la delegación abre un periodo de información pública en el seno del procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada y de evaluación de impacto ambiental en relación a la finca Casilla de Doña Ana, cuyo titular es Casilla Andalucía SL.

La noticia no llamaría la atención si no fuese por el periodo de sequía que atraviesa la provincia y toda la región en general. La agricultura no se puede considerar ni mucho menos «la gallina de los huevos de oro», pero sí da de comer a cientos de miles de familias en Andalucía. Sin agua, la productividad de los cultivos decrece más que ningún otro territorio porque la superficie de regadío en la comunidad asciende a 1,1 millones de hectáreas, representando el 33% del total de España.

De hecho, el regadío supone el 76% de la producción vegetal y el 63,8% de la Producción Final Agraria. Y, además, genera el 63,3% del empleo agrario que se genera en la comunidad. Con los pantanos por debajo del 20% de su capacidad –situación hidrológica que no se daba desde 1995–, restricciones de abastecimiento en muchas localidades y la puesta en evidencia de la falta de infraestructuras hidráulicas en numerosos puntos del territorio, son los propios regantes quienes consideran ariesgado seguir ampliando la zonas de regadío. De hecho, el objetivo a corto-medio plazo es preciso «buscar soluciones basadas en el ‘mix hídrico’», es decir, «movilizando todos los recursos hídricos disponibles (superficiales, subterráneas, trasvasadas, regeneradas y desaladas) para lograr así la mejor satisfacción de las demandas más urgentes», afirma Feragua.

Según se recoge en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (Esyrce), la superficie agrícola con sistemas de riego descendió a nivel nacional un 2,75% (3.771.107 hectáreas a finales de 2022) respecto a 2021. Esto se debe, principalmente, a la menor disponibilidad de dotaciones de agua en determinadas zonas del país para labores agrícolas.

Jaén y Sevilla son las dos provincias con mayor superficie de regadío, con 318.000 (23,55%) y 256.000 (18,23%) hectáreas respectivamente. En Andalucía hay 2,78 millones de has de olivar y las de regadío ascienden ya a 866.000 (31,31%), superando incluso al superficie regada de cereal (843.000 has).

Por otro parte, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, y el de UGT Andalucía, Oskar Martín, plantearon el martes aprobar un convenio regional con el objetivo de que las condiciones laborales de los trabajadores en todas las campañas sean las mismas en las ocho provincias.