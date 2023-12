"Desde Unidas Podemos a Sumar se ha producido un giro a la derecha"

Podemos Andalucía ha emitido un comunicado interno a sus inscritos en el que arrecia las críticas a Yolanda Díaz y a la división con el Grupo Sumar en el Congreso de los Diputados que ha concluido con la incorporación de Podemos al Grupo Mixto. Una "decisión difícil" que se produce "tras comprobar en los hechos la imposibilidad por parte de nuestras cinco parlamentarias y parlamentario de llevar a cabo su trabajo como representantes de la ciudadanía".

"Nos han echado de un gobierno de coalición que fue una conquista de Podemos por encima de cualquier otra fuerza política", expone el comunicado de Podemos Andalucía. "Mientras que otros actores defendían votar la investidura de Sánchez o acordar pactos de legislatura, fue Podemos quién luchó incansablemente por quebrar la cláusula de exclusión de Yalta por la cual las fuerzas de la izquierda alternativa no podían ser parte de los gobiernos en Europa Occidental. Fue Podemos quién se empeñó en que todas las fuerzas políticas del espacio del cambio formaran parte del gobierno. Ni se nos pasó por la cabeza vetar a las personas designadas por dichas fuerzas. Fue Podemos, como fuerza hegemónica del espacio confluyente, quien dio juego a todas esas fuerzas en el Grupo Parlamentario. Esa generosidad no ha sido devuelta. A pesar de que hemos aceptado que no lideramos ese espacio en este mandato, nos hemos encontrado con una exclusión que nos impide realizar el trabajo de representar en el Congreso a los electores y electoras y defender nuevos avances y conquistas sociales", añade.

"Nos han negado la posibilidad de presentar leyes y proposiciones, no tenemos portavocías, nos vetan incluso a la hora de hablar en la tribuna del Congreso. Nos quieren silenciados y por ahí no vamos a pasar. Ayer tuvimos la oportunidad de marcar distancias con el PSOE respecto del debate sobre Palestina, pero vetaron a Ione Belarra que se ha convertido en un referente internacional para la causa de los derechos humanos en Palestina", agrega el documento remitido a los afiliados.

"Y esto no es casualidad. Es obvio que desde Unidas Podemos a Sumar se ha producido un giro a la derecha. Las exclusiones y vetos forman parte de una estrategia de disponer de una izquierda dócil que no represente ninguna incomodidad para Pedro Sánchez en el gobierno", subraya.

Tras repetir que no han ido al Congreso "para calentar sillones" sino para "transformar en un sentido progresista realidades que son injustas", afirma Podemos Andalucía que "ahora se abre una nueva andadura que los y las inscritas definieron avalando la nueva hoja de ruta política que salió del debate participativo que hemos tenido estos meses. Toca ahora visibilizar, como nunca antes, nuestro proyecto. Podemos va a estar ahora más que nunca en las movilizaciones, junto a la sociedad civil, defendiendo los derechos y conquistas sociales".

En media de este clima de hostilidad, en cambio, Podemos Andalucía aclara que "esta separación afecta, exclusivamente, al Grupo Parlamentario Sumar" y que "se mantienen las coaliciones autonómicas y municipales que están conformadas con formatos jurídicos y acuerdos políticos diferentes y con ámbitos distintos". "Podemos va a seguir siendo un dique de contención eficaz contra las políticas de derechas y de ultraderecha que siguen amenazando la democracia, las libertades y los derechos conquistados. Los andaluces y andaluzas contamos con nuestra Coodinadora Autonómica y diputada por Granada, Martina Velarde, para seguir llevando nuestra voz al Congreso de los diputados", agrega.