El verano de los médicos: "Me han puesto nueve guardias en un mes, no llego"

Acaba de volver de vacaciones y sus vecinos ya le preguntan cuándo va a regresar al consultorio. Ángel López es médico en La Luisiana, un pueblecito de la campiña sevillana de poco menos de 4.600 habitantes, que forma parte del área de salud de Osuna, junto con Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal y El Campillo. Además de trabajar en su centro de salud pasando consulta, Ángel también tiene guardias en las urgencias de La Luisiana, que dan cobertura también a los pacientes de Cañada Rosal y El Campillo, ya que Fuentes de Andalucía cuenta con centro propio.

Ángel lleva 35 años trabajando en esta zona, considerada de difícil cobertura, y asegura que lo de este verano «es excesivo». «En los pueblos, los médicos sabemos que tenemos que apechugar en cualquier época del año, pero en verano la plantilla se queda al 50% y desde hace cuatro o cinco años no se hacen sustituciones», apunta este facultativo, al que le quede muy poco para jubilarse.

En el área de salud de Osuna trabajan 12 médicos –cuando debería haber 14– para atender los centros de salud de cuatro pueblos, más las urgencias. En los meses de verano quedan a penas seis, con la consecuente sobrecarga de trabajo. «Vemos entre 40 y 50 pacientes en las consultas, también niños porque el único pediatra que hay está de vacaciones», aunque «al final eso lo capeamos como podemos». El problema, insiste Ángel, son las urgencias, que se reparten entre los médicos de la zona. «Estoy a punto de jubilarme y me han puesto nueve guardias. Me he negado, no puedo. Les he dicho que voy a colaborar, pero no llego», advierte.

Ángel volvió el miércoles de sus vacaciones y lo primero que hizo fue llamar a su compañera, preocupado por su situación: «En La Luisiana somos solo dos, más el saliente de guardia. Me ha dicho que es horrible, que lleva dos días sola, y que no puede con todo».

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, reconoció esta semana que el plan de verano del SAS se está desarrollando en «un ambiente y panorama muy complicados» debido a la falta de facultativos que sufre Andalucía y el resto de comunidades autónomas. Y señaló dos zonas especialmente complicadas: la Sierra Sur de Sevilla, donde trabaja Ángel, y la provincia de Jaén, que ya de por sí son áreas de difícil cobertura. «Va a ser difícil este verano tener todo al cien por cien. Empezamos con un déficit de 500 plazas sin cubrir en Atención Primaria, 479 jubilaciones y vacaciones para 5.000 profesionales», reconoció la consejera. Pero, este no es un problema que «haya surgido ahora, llevamos años quejándonos», responden desde el Sindicato Médico de Andalucía (SMA). Su delegado en Jaén, Bernabé Castro, incide en que «ya hace tiempo que dimos la voz de alerta. Cuando llegan las vacaciones, no hay sustituciones, porque no hay médicos a los que contratar, las bolsas están vacías. Da igual que la consejera diga que va a contratar a 100 o a 100.000 porque no hay profesionales y luego no hay rendición de cuentas», critica Castro.

El delegado del SMA en Jaén asegura que en la capital y en pueblos grandes como Linares las agendas «se ajustan más o menos» a lo pautado en el Plan de Atención Primaria –35 pacientes agendados al día– pero que, «en la sierra, desde Úbeda hasta Santiago la Espalda, se atiende todo lo que llega, niños incluidos». «Allí ya da igual que sea invierno o verano, los centros de salud se mantienen abiertos gracias a los médicos extracomunitarios, aunque no tienen la especialidad», asegura Castro.

Desde el Sindicato Médico Andaluz aplauden una de las medidas anunciadas por la consejera en este plan de verano para paliar el déficit de profesionales: el plan de accesibilidad para que los centros de salud estén abiertos por las tardes. Para ello, el SAS ha aumentado el precio de las horas extras que los médicos hagan en horario de tarde hasta los 54 euros. Con lo que no están de acuerdo es con la decisión de la Consejería de Salud de ofrecer 656 plazas a los MIR de último curso para las sustituciones de verano. A los que decidan cubrir estos puestos, ubicados fundamentalmente en zonas de difícil cobertura, el SAS les pagará un complemento de 500 euros. «Se han inventado que los médicos en formación pasen sus últimos meses como médicos titulados, es el colmo», apunta Castro.