Vox, como Trump, quiere eliminar la cooperación internacional en Andalucía

El apoyo cerrado de Santiago Abascal a Donal Trump ha creado cierta inquietud en algunos dirigentes de Vox, que ven cómo algunas de las decisiones de la nueva administración estadounidense, como los aranceles, perjudica a sectores como el agroalimentario entre los que el partido cuenta con un importante apoyo. Esta circunstancia está siendo aprovechada por el PP para tratar de captar apoyos entre los votantes descontentos con este giro en la estrategia de Vox. De hecho, ayer mismo, desde Almería, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, preguntó al partido de Abascal «si está a favor de los aranceles que impone su amigo» el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de los que el PP está «absolutamente en contra».

Pese a ello, Vox, un partido en el que la jerarquía está muy clara, no duda en poner como ejemplo algunas de las actuaciones del presidente estadounidense y proponen adaptar sus soluciones a España y a las regiones en las que tienen representación parlamentaria. En Andalucía, han presentado una Proposición No de Ley (PNL) para «proteger» a los andaluces frente a lo que consideran «políticas internacionales innecesarias» y proponen «acabar con el funcionamiento y desarrollo de toda la actividad de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comisión Interdepartamental Andaluza de Ayuda Humanitaria ante una Emergencia Internacional». Al más puro estilo «America First» de Trump, Vox señala que hay que «proteger los intereses, las necesidades y las políticas de los españoles y andaluces en primer lugar» y, por tanto, hay que «poner fin a cualquier ayuda pública internacional que menoscabe o no atienda a mejorar la vida y la calidad de los andaluces».

La iniciativa que firma el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, señala que «cualquier gobierno responsable debe tener como máxima la buena gestión y el uso eficiente de los recursos públicos disponibles, especialmente cuando su población sufre los índices más elevados de pobreza, lidera las cifras de desempleo y no cuenta con unos servicios públicos de calidad». La solución pasa, a su juicio, por evitar «inversiones para proyectos internacionales –la inmensa mayoría ineficientes e injustificados–» porque «la solidaridad comienza, en primer lugar, hacia y con los nuestros».

«Los intereses, preocupaciones y demandas de los españoles y andaluces no pueden ser secundarios, postergados u olvidados en favor de políticas y actuaciones internacionales que se han demostrado de manera permanente como medidas suspensas e injustificadas», esgrime.

La creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo como organismo encargado de vehicular la solidaridad responde a un mandato del actual Estatuto de Autonomía. De hecho, el Capítulo V aborda la cooperación al desarrollo de Andalucía y el artículo 245 sobre el principio de solidaridad mandata a la comunidad al desarrollo de «actividades de cooperación al desarrollo dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África», así como «con países vecinos o culturalmente próximos, o que se concierten con Estados receptores de emigrantes andaluces».