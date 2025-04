Este simple gesto puede indicar que tu perro está enfermo

Las mascotas dan amor y compañía a los dueños durante toda su vida. Tanto que detener esos gestos de cariño puede llegar a causar rechazo por su parte, algo que se muestra a partir de ciertos movimientos del animal. La forma de actuar de las mascotas siempre muestra su estado de ánimo, ya sea positivo o tengan algún temor. Incluso que te persigan por la calle puede ser sinónimo de algo, que puede ser desde el miedo hasta la necesidad de alimentarse.

Al igual que para las personas, la alimentación y la hidratación es un punto clave para la salud de los animales. Se ha de hacer de cierta forma y cambiar los hábitos puede ser síntoma o desencadenante de un problema de salud. María, una veterinaria con más de medio millón de seguidores en TikTok, explica el significado de que tu perro o tu gato cambie su forma de hidratarse: "Si tu perro o tu gato bebe poca agua, problema, y si bebe mucha agua, problema".

¿Qué cantidad de agua tiene que beber un perro?

"Pero María, ¿cómo se yo la cantidad normal que tiene que beber?", se autopregunta, simulando que fuera un paciente. Posteriormente, entra de lleno en la explicación: "Esto va a depender del tipo de alimentación que tenga", revela. "Si solo come pienso, lo normal es que beban entre 50 y 60 mililitros por kilogramo de peso al día", afirma para aquellos que sigan esta alimentación. Esto cambia si come más cosas: "Si come alimento húmedo o dieta natural se reduce prácticamente a la mitad, unos 20-30 mililitros por kilogramo al día", declara.

¿Qué pasa si un perro bebe poca agua?

Como explicaba al inicio del vídeo la veterinaria, no es nada bueno que un perro beba menos de lo que le corresponde y hace habitualmente. La experta argumenta lo siguiente: "Si bebe menos de lo que le toca, puede promover problemas urinarios". Detalla los que pueden ser:

Cristales en la orina

Cálculos

Enfermedades renales

Deshidratación

Peor salud general

¿Qué pasa si bebe mucha agua?

Afirma les ocurre igual que a las personas cuando beben poca agua y revela cómo prevenirlo o paliarlo:

La veterinaria explica que puede ser más preocupante que beba mucha agua: "Si bebe demasiada agua, seguramente ya haya alguna patología corporal que tengas que controlar como alguna patología hormonal". También comenta todas las enfermedades que puede tener:

Tiroides

Adrenales: Lo ejemplifica con Cushing.

Diabetes

Infección: Un ejemplo es la Piometra.

Enfermedad renal

Problemas gastrointestinales

Cáncer

Lanza un aviso: "Hay mucho que descartar y algunas de las enfermedades son graves, así que acude a tu veterinario". Declara que cualquier cosa es importante: "Una tontería como beber agua puede ser muy importante para su salud y nos puede dar mucha información". Concluye con otro consejo: "No se trata de saber los mililitros que bebe tu mascota, se trata de notar cosas llamativas o cambios en sus hábitos".