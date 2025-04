Si tu perro hace esto, es posible que te haya detectado una enfermedad

Los perros no solo son nuestros compañeros más fieles, sino que también poseen una capacidad sensorial impresionante, especialmente en lo que respecta al olfato. Aunque para nosotros los olores puedan pasar desapercibidos o ser sutiles, para un perro son como señales claras que pueden revelar mucho más de lo que imaginamos, incluso sobre nuestra salud.

Un estudio revelador

Cada perro tiene en su nariz entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, mientras que los humanos contamos con solo 5 millones. Esta diferencia hace que su capacidad para detectar aromas sea hasta 10 mil veces superior a la nuestra. Pero, más allá de su habilidad para encontrar comida o seguir rastros, estudios recientes han demostrado que los perros pueden percibir cambios químicos en el cuerpo humano, incluso antes de que se presenten síntomas visibles de algunas enfermedades.

Un estudio llevado a cabo en Alemania y publicado en la European Respiratory Journal reveló que estos animales pueden detectar enfermedades como el cáncer o infecciones gracias a las variaciones en los compuestos orgánicos volátiles que emitimos a través del aliento, la piel o el sudor.

Sorprendentemente, se ha observado que algunos perros entrenados fueron capaces de identificar el cáncer de pulmón en el aliento de las personas con una precisión cercana al 97%.

Las enfermedades detectadas por los perros

Además del cáncer, se ha documentado que los perros pueden detectar otros problemas de salud como la diabetes, percibiendo cambios en los niveles de glucosa en la sangre. También son capaces de anticipar crisis epilépticas, alertando a sus dueños minutos antes de que ocurra un episodio.

Incluso, durante la pandemia, investigaciones indicaron que perros entrenados podían identificar casos de Covid-19 en personas asintomáticas con una precisión superior al 90%.

¿Cómo saber si tu perro está intentando decirte algo sobre tu salud?

Uno de los comportamientos más comunes es que el perro comience a olfatearte insistentemente en una zona específica del cuerpo. Si notas que tu mascota, de manera repetitiva y obsesiva, huele una parte de ti, como una pierna, el pecho o el abdomen, podría estar percibiendo algún cambio interno. Además, pueden mostrarse más inquietos, nerviosos o incluso protectores contigo, sin una razón aparente.

Este tipo de comportamiento, aunque pueda parecer extraño, tiene una base científica sólida. Cuando en el cuerpo humano ocurren procesos anormales, como el crecimiento de células cancerígenas o infecciones, se liberan compuestos químicos diferentes que los perros pueden captar fácilmente.

Su cerebro está adaptado para procesar esta información y distinguir variaciones en los olores corporales, lo que les permite identificar situaciones que para nosotros son imperceptibles.

El futuro de los perros en este proceso

El potencial de esta habilidad canina es enorme. Cada vez son más las iniciativas que entrenan perros para ser asistentes médicos, ayudando en la detección temprana de enfermedades en hospitales o centros de salud. Sin embargo, incluso los perros domésticos, sin entrenamiento específico, pueden detectar estos cambios y reaccionar ante ellos.

Así que, si tu perro muestra comportamientos inusuales hacia ti, especialmente si te huele de forma insistente en un área particular, no lo ignores. Podría ser una señal temprana de que algo en tu cuerpo ha cambiado. Aunque no siempre será indicio de una enfermedad grave, nunca está de más consultar con un médico y hacerte un chequeo. Después de todo, tu perro podría estar cuidando de ti más de lo que imaginas.