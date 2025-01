La Aemet advierte: vientos de hasta 100 km/h por la borrasca Herminia en Aragón

La borrasca Herminia ha llegado a España para poner en alerta a prácticamente todo el país este lunes. La situación meteorológica ha activado avisos extremos en Galicia y ha generado riesgos significativos por fuertes vientos y lluvias en gran parte del interior de la península, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Aragón, se presentan avisos naranjas por rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas como Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo. Estas condiciones hacen de este temporal uno de los eventos climáticos más intensos de la temporada en la región.

Vientos extremos y lluvias persistentes

Además de las áreas bajo aviso naranja, otras partes de Aragón también se verán afectadas. La Ibérica zaragozana y el Bajo Aragón en Teruel han sido puestas en aviso amarillo debido a rachas de viento que podrían llegar hasta los 80 km/h. Estas condiciones representan un riesgo especialmente en zonas con vegetación densa, estructuras débiles o áreas urbanas donde los objetos sueltos pueden convertirseen peligros.

Por si el viento no fuera suficiente, las lluvias también tendrán lugar en gran parte de la comunidad. El Pirineo oscense se encuentra en aviso amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar un acumulado de 60 mm en tan solo 12 horas. Estas lluvias intensas, combinadas con el deshielo de zonas altas debido a las temperaturas inusualmente cálidas para esta época, podrían generar un aumento en el caudal de los ríos y el riesgo de inundaciones en áreas más bajas.

A pesar del fuerte impacto de Herminia, una particularidad de este temporal es el aumento generalizado de las temperaturas. Zaragoza podría alcanzar hoy una máxima de 19 grados, mientras que en Huesca y Teruel se esperan 14 y 16 grados, respectivamente. Las mínimas también serán suaves, oscilando entre los 4 y 10 grados en toda la región.

Pronóstico para los próximos días

El martes, Herminia mantendrá su presencia en Aragón, aunque con algunos cambios. Según la Aemet, las nevadas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en Albarracín y Jiloca, donde se espera una acumulación de hasta 8 cm en 24 horas. Estas condiciones podrían dificultar el tránsito en carreteras y afectar la actividad diaria en las zonas afectadas.

Para el resto de la comunidad, no hay avisos meteorológicos vigentes el martes, aunque las precipitaciones continuarán siendo una constante, aunque con menor intensidad. El miércoles, el impacto de Herminia disminuirá considerablemente, ya que no se prevén avisos activos en Aragón. No obstante, las lluvias persistirán durante gran parte de la semana, aunque en niveles mucho más moderados.