En Aragón: viernes y sábado idóneos menos el domingo por estas razones, según la AEMET

Este viernes 19 de septiembre no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, según la AEMET. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque con la posibilidad de algunos intervalos de nubes bajas en las primeras horas de la mañana en la depresión del Ebro. Durante la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en la Ibérica y los Pirineos, donde podrían producirse chubascos y tormentas de forma ocasional.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en los Pirineos (18 ºC, mientras que se mantendrán sin cambios en el resto de la región. Por su parte, las temperaturas máximas descenderán ligeramente aunque en ninguna provincia bajarán de los 31 ºC.

El viento será flojo de dirección variable o estará en calma a primera y última hora del día, pero tenderá a ser de componente este y moderado durante las horas centrales, con algunas rachas localmente más fuertes, salvo en los Pirineos.

Sábado, 20 de septiembre

El 20 de septiembre estará marcado por intervalos nubosos. Se espera que la nubosidad de evolución diurna se desarrolle a lo largo de la tarde, lo que podría provocar chubascos y tormentas en los Pirineos y el Sistema Ibérico. Existe la posibilidad de que estas precipitaciones se extiendan a zonas colindantes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso. En Huesca descenderán a los 28 ºC, mientras que en el resto de las provincias serán muy similares a las del día anterior.

El viento soplará de forma floja, predominantemente de componente este, aunque aumentará su intensidad en las horas centrales del día, pudiendo volverse de tipo moderado, especialmente en el valle del Ebro.

Domingo, 21 de septiembre

El pronóstico para el 21 de septiembre indica la presencia de intervalos nubosos, con chubascos y tormentas en los Pirineos y el Sistema Ibérico. La intensidad de estos fenómenos podría ser fuerte, con la posibilidad de que se extiendan al resto de la región.

Las temperaturas mínimas descenderán, y este descenso podría ser notable en el tercio oeste. serán DE 13 ºC en Huesca, 11 en Teruel y 15 en Zaragoza. Las máximas también descenderán en general, con un descenso que será notable sobre todo en Huesca por quedarse en los 25 ºC. El viento será flojo, soplando predominantemente de componente este.