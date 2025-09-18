Dónde comer la única pizza con forma de volcán en España que literalmente echa fuego

Los restaurantes de hoy en día han comprendido rápidamente que la viralidad en las redes sociales es una de las vías más rápidas y efectivas para atraer nueva clientela. Esta lección la ha aprendido a la perfección la Pizzería da Francesco, un local de Zaragoza con dos establecimientos, en el paseo Fernando el Católico y en la calle Graus. Su estrategia ha logrado que en tan solo una semana se convierta en un fenómeno conocido en toda España, atrayendo la atención de un público hambriento de experiencias culinarias únicas.

La clave de su éxito ha sido la revelación parcial de la receta de su plato estrella, la espectacular Pizza Vulcano. Como su nombre indica, esta pizza tiene la forma de un volcán que, una vez servido en la mesa, literalmente echa fuego por su cráter. Un vídeo subido a sus redes sociales mostrando la preparación y el impactante momento del servicio ha logrado la impresionante cifra de un millón de reproducciones en Instagram, convirtiendo al negocio en un fenómeno digital.

El secreto de la Pizza Vulcano

La Pizza Vulcano, una creación exclusiva que solo puede disfrutarse en Zaragoza, es preparada con una base tradicional de tomate. Sobre ella, el chef de Pizzería da Francesco añade una generosa capa de mozzarella 100% italiana, una cantidad considerable de champiñones para darle sabor, y una mezcla de quesos, incluyendo emmental y gorgonzola italiano.

A estos ingredientes se suma una selección de carnes como la spianata calabrese y jamón dulce. En un gesto estratégico para mantener el misterio y la expectación, el chef explica en el vídeo: “Hay un par de ingredientes más, pero no los voy a decir porque sino os empezáis a copiar y eso no me gusta. Así venís al local a probarla y siempre hay sorpresa”.

El proceso de elaboración culmina con el cierre de la pizza por encima con más masa, a la que se le añade un poco de tomate y orégano en la parte que se convertirá en el cráter. Una vez que sale del horno, el toque final es prender la punta de la pizza con un mechero, sirviéndola con una impresionante llama que la hace inconfundible. La experiencia culinaria tiene un precio de 33,80 euros, que incluye dos bebidas, una oferta que complementa el espectáculo visual del plato.

Innovación y 'engagement' con la clientela

El éxito de la Pizzería da Francesco no se limita a su pizza en llamas. El restaurante ha demostrado una gran habilidad para conectar con su público, otorgando un protagonismo especial a sus clientes en sus publicaciones y promoviendo un constante 'engagement' en las redes. Como parte de su estrategia, el negocio ya ha sorteado un viaje a Italia, atrayendo aún más la atención y fidelizando a su comunidad online.

La Pizzería da Francesco es un claro ejemplo de cómo la creatividad en el marketing digital y la innovación en el producto pueden transformar un negocio local en un fenómeno viral.