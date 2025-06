¿Escuchados o ignorados? Muchos zaragocistas ruegan que a este símbolo de la Romareda se le respete su sitio en el modular

El Real Zaragoza sigue inmerso en su mudanza al estadio modular del Parking Norte de la zona de la antigua Expo de Zaragoza, que durante esta semana recibirá el césped y la instalación eléctrica. Pendientes principalmente de estos dos últimos trabajos, la ‘nueva Romareda’ quedará ya perfectamente lista para la próxima temporada.

Entre sus novedades, destaca la ‘fan zone’ que se ubicará en el exterior del campo portátil, un nuevo centro neurálgico durante las previas para los seguidores del primer equipo de fútbol aragonés. Así pues, como faltan aún por definir las características de esta área solo para aficionados, cuya construcción estará completamente realizada para últimos de junio, los abonados ya están haciendo públicas algunas de sus peticiones. Una, concretamente, proviene del mítico establecimiento emplazado a escasos metros de la derruida Romareda: Terraza Los Porches, ubicado en el Centro Comercial Los Porches del Audiorama.

El propietario de Los Porches es altavoz de muchos zaragozistas

"Estos dos años nos van a afectar bastante, por lo que nos gustaría que nos diesen la oportunidad de instalar algo en el Parking Norte", afirma Iñaki Muñiz, el dueño de Terraza Los Porches. De hecho, han sido muchos de sus fieles clientes -fans del Real Zaragoza todos los domingos- quienes le han implorado a Muñiz esta solución. "Me piden que monte una barra portátil junto al modular, aunque de momento no sé nada", explica en ‘El Periódico de Aragón’.

Mientras, a diez minutos del inminente estadio modular, hay una nutrida oferta de bares y restaurantes que comienzan a solo una parada en tranvía. Juan Cordero, propietario del Bar Orange, se alegra del favorable incremento de trabajo para los dos próximos años, pero le inquieta saber si podrá asumir tan grande oleada azul blanca. "No te miento si te digo que 60 o 70 clientes me han dicho que me prepare. Me encantaría poder atender a todos, pero ahora ya vamos hasta arriba", comparte también en el mencionado medio de comunicación aragonés.

Así es el sustituto de Terraza Los Porches

De hecho, la interacción entre el Bar Orange con el fútbol ya se palpa en su interior. Y su momento culmen es al término de los partidos, sobre todo cuando los zaragocistas ganan en la Romareda. "Muchos regresan a casa en tranvía y cenan aquí", argumenta Cordero, quien además está notando mayor afluencia gracias a los técnicos y obreros del modular. "Se notará, seguro", finaliza.

A expensas de que los altos cargos del Real Zaragoza den viabilidad o no a la sugerencia de Terraza Los Porches, lo cierto es que Orange Bar podría ser un excelente sustituto. Internet en su aval. Por ejemplo, en ‘Oopiniones’, Vanesa Prados describe su experiencia allí: “Muy bueno todo lo que pedimos y se notaba las tapas hechas del día, los camareros Muy atentos sobre todo con los mayores con los que fuimos (de agradecer por cierto), 5 sobre 5 porque sin duda volveremos”. Y por el estilo, el resto de opiniones.