¿Fraude electoral? el alcalde de los empadronamientos supuestamente indebidos intenta parar a la Justicia

La Audiencia Provincial de Zaragoza desestima el archivo de la causa por supuesto fraude electoral contra José Gracia, alcalde de Monterde, por lo que ha ordenado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Calatayud siga con la instrucción de las diligencias previas contra el regidor.

Según publica ‘El Heraldo de Aragón’, el tribunal de la capital aragonesa considera que existen varios indicios sobre la posible comisión de un delito por omisión, conforme a las irregularidades detectadas en el censo electoral de la localidad de 152 habitantes de la comarca zaragozana.

La Justicia cree que pudo evitar los empadronamientos supuestamente irregulares

En su escrito, la Audiencia mantiene que aunque Gracia no recibiera personalmente comunicaciones de organismos administrativos poniéndole en aviso de las anomalías censales encontradas, sí era conocedor de la existencia de dichos empadronamientos supuestamente irregulares y no actuó para evitarlos o anularlos, lo que podría sentar las bases de un presunto delito de prevaricación por omisión.

La acusación particular, ejercida por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, ha hecho pública su alegría por la decisión judicial, al considerar que la investigación judicial debe proseguir “para esclarecer si hubo o no responsabilidad penal” por parte del regidor de Monterde. Además, valoran especialmente que la Audiencia “haya reconocido que había elementos suficientes como para no cerrar el caso en este punto”.

Y, conforme a la filtración de la acta judicial a ‘El Heraldo de Aragón’, desde la entidad han declinado dar su opinión, aunque fuentes cercanas a la asociación intuyen que la publicación "podría haber sido utilizada para señalarles como responsables de la filtración", algo que rechazan contundentemente.

Así pues, la investigación y posterior proceso judicial, si sucede, girará en torno a las irregularidades para alterar el censo electoral en beneficio de la candidatura de José Gracia, del PP, quien, según dice el auto, “mantuvo como candidata a una persona empadronada irregularmente y que había manifestado no residir ni tener intención de residir en el municipio”. Una resolución con la que el juzgado de Calatayud seguirá investigando si la inacción del alcalde ante el presunto fraude censal podría convertirse un delito penal.

Otra polémica en este ayuntamiento: inmatriculaciones a espaldas del pleno

Pero aquí no queda la cosa. Al controvertido hecho, que sigue causando expectación en la vida política, social y judicial de la comunidad aragonesa, también se le añade la enorme polémica que sacude al mismo municipio por las inmatriculaciones efectuadas por el Ayuntamiento, supuestamente a espaldas del pleno municipal y de sus pocos habitantes. Al parecer, García habría incorporado en el inventario del pueblo, aproximadamente, dos centenares de propiedades privadas mediante un proceso presuntamente irregular.

El primero de estos casos judicializados ha sido ya revertido tras el reconocimiento de la corporación municipal de Monterde de que, tras dos años de litigio, la demandante, heredera del terreno inmatriculado, era su legítima propietaria.