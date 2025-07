Tierra trágame: Carmen Lomana y su traspiés con la mujer de otro

Todo amamos a Carmen Lomana y más aún después de ese divertido momento «tierra, trágame» que recomiendo escuchar en directo en el Instagram de EGOS. La socialité, con su habitual sorna, detalla que estaba en una fiesta hablando con un señor y que había una señora al lado que era «como un loro que no paraba de hablar y gritar. Y pensé: qué mujer tan pesada, lo que me está metiendo en la cabeza y, además, era bastante fea. Y entonces le digo al caballero que quién era esa pesada, ese loro que había ahí, que no paraba. Y él me mira y luego me espeta en plan simpático: ¡es mi mujer, ya sabes cómo son (...)».

Carmen Lomana Cedida

La socialité relata que se quedó de piedra, que no sabía si reír o llorar ante una situación tan embarazosa y optó por seguir el recién estrenado tono cómplice de su interlocutor y añadir una gran frase: «Pero es muy mona».