Los recibos de la nueva tasa de basura que recibirán a los madrileños a la vuelta de las vacaciones

Los recibos de la nueva tasa de basura estarán esperando a los madrileños en sus domicilios a la vuelta de las vacaciones, en septiembre, como confirmaba esta misma semana la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, que trasladaba a la prensa que las comunicaciones individualizadas a los contribuyentes van "totalmente en plazo" y empezarán a llegar "después del verano".

La tasa media está en torno a los 140 euros por vivienda, tal y como informa Europa Press. Sin embargo, algunos barrios llegarán a pagar unos 574 euros de media, como en Aravaca, y otros 47, con Villaverde como ejemplo. "Es una tasa que nos han impuesto, que no queremos y que no nos gustaría tener que aplicar pero somos un Gobierno serio y las normas y leyes, cuando están en vigor, hay que cumplirlas, por mucho que no nos gusten. Y esta no nos gusta nada", comentaba Sanz a los periodistas.

Será a partir del año que viene cuando estos recibos se podrán domiciliar. La directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez Ramón, explicaba en una comisión celebrada meses atrás que llevan "preparándola desde que se sabe que es obligatorio tenerla". Para ello han puesto en marcha un programa de empleo temporal enfocado a las oficinas de atención integral al contribuyente para atender dudas, unido a un refuerzo en Línea Madrid.

La tasa por la gestión de residuos afectará a más de 1,5 millones de viviendas en la ciudad y a cerca de 1,4 millones de personas físicas. Los madrileños recibirán una comunicación individualizada sobre la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, al tratarse de un tributo de nueva creación.

Los técnicos de la Agencia Tributaría de Madrid han cuantificado los ingresos por esta nueva tasa en torno a los 296 millones de euros. Es una cantidad que, si se descuentan los 40 millones de euros que llegan a las arcas públicas por la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), al derogarse esta por tratarse de tasas incompatibles, supondrá unos ingresos netos adicionales de 256 millones de euros para 2025.

El criterio para calcular la cuota de la tasa se ha construido mediante la suma de una tarifa básica, que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación.