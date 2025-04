Funeral del papa Francisco: lo que más le indigna a Jesús Alemany, el jesuita maño próximo al papa

"En Roma, en el funeral, van a estar casi todos los jefes de Estado y reyes del mundo, como homenaje al Papa, y que vayan a hacer un homenaje al Papa personas que en su actuación van a hacer lo contrario a lo que el Papa pide, eso no lo entiendo", ha expresado recientemente Jesús María Alemany.

El jesuita, que en la actualidad ostenta el cargo de presidente honorífico de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de la capital maña, ha lanzado tan dura crítica en ‘Cadena Ser Aragón', donde también ha sido preguntado por el papel del próximo jefe de la Santa Sede. "El Papa decía siempre que lo que importan no son los hechos sino los procesos, y creo que el Papa ha puesto en marcha procesos y que esos procesos, en gran parte, son imparables y tengo esperanza en todo eso", ha opinado.

Y es que para el clérigo octogenario el papel del argentino, fallecido este mismo lunes a causa de un ictus, ha sido favorable para la Iglesia Católica. "Ha contribuido a que la institución tenga olor a Evangelio. Nos ha acercado mucho a él, y ha recuperado buena parte del Concilio Vaticano II que se había quedado por el camino", algo que para él no tiene vuelta atrás, aunque sigue considerando que en la Santa Sede "todavía hay un grupo de personas que creen en los valores mundanos, en el poder y en la autoridad".

El papa, dice, no entendía el negacionismo

Porque Alemany, que seguía manteniendo relación a distancia con el Papa Francisco desde comienzos de los 70, cuando ambos tenían unos 30 años y coincidiesen en unos ejercicios espirituales en Alcalá de Henares, tiene muy claro hacia donde debe continuar el buen hacer del próximo Santo Padre. En ‘El Periódico de Aragón’, el religioso aragonés enumera con claridad las tres grandes preocupaciones de Francisco, y en las que se debe seguir incidiendo.

"La primera era la paz, más teniendo en cuenta que fue elegido a la par que sucedía la guerra en Siria. También le preocupaban mucho las personas migrantes, el acogimiento al diferente, no entendía que no se les tratase como personas", explica en el diario mencionado, sin olvidar la última y no menos importante: "Estaba muy preocupado por el deterioro de la Tierra. El cambio climático es algo de justicia con las próximas generaciones, y Bergoglio lo llevaba a un plano no solo científico, también teológico. Por eso no entendía el negacionismo".

Por ello al cura aragonés, al que el pontífice le contactaba telefónicamente año tras año para felicitarle el cumpleaños, no le han gustado nada los discursos oficiales en el Día de Aragón, este pasado 23 de abril, pues se lamenta de que se intente relacionar directamente migración con delincuencia. "La guerra es una derrota y en comercio de armas es el único que hace negocio, la migración y el refugio es algo que lo dan las circunstancias de la desigualdad del mundo y hay que acoger", recordaba Alemany, "y, además, está el cuidado de la tierra", ha terminado.