Gonzalo Bernardos: "Mis dos últimas inversiones han sido en un lugar de Zaragoza"

El casi imposible hecho de comprar una casa en zonas más o menos céntricas, ha propiciado que los habitantes de las principales metrópolis españolas se decanten por adquirir o alquilar su vivienda en la periferia. Si bien la mayor parte de la población adquiere una casa para su uso personal, hay otros que deciden comprar 'ladrillo' como una inversión.

Este sería el caso de Gonzalo Bernardos, especialista en vivienda más mediático de toda España. El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona es muy solicitado en debates televisivos así como invitado en los podcasts más exitosos a nivel nacional. Concretamente, en 'Pódcast del Club' ofrece su interesante opinión sobre si invertir o no en el barrio zaragozano de Arcosur, y su exposición no ha dejado indiferente a la audiencia.

No las pienso vender, asegura

El reputado economista sorprende a todo el mundo al confirmar que se había comprado unas viviendas nuevas en un barrio de Zaragoza. "Mis dos últimas inversiones han sido en un lugar de Zaragoza. He comprado viviendas que no están ni construidas para alquilarlas. No las pienso vender", descubre el docente universitario ante los micrófonos del espacio online radiofónico.

Además, el analista de ‘La Sexta Explica’ se satisface de haber encontrado esta gran oportunidad de inversión en la capital aragonesa: "En Arcosur, los zaragozanos no quieren comprar vivienda. Dicen que en el barrio no hay nada y yo les digo, por eso me interesa porque es un lugar prometedor. Yo no voy a comprar nunca una casa en el centro de la ciudad, ya está todo lo que puede ganar casi hecho", concluye el experto en vivienda.

Hablan los vecinos del barrio zaragozano

Un barrio ‘abandonado’ para muchos, pero que es justo para otros su gran aliciente. "Lo mejor es la gente, esto parece más un pueblo que otra cosa. Nuestros críos a estas edades se relacionan mucho porque se ven en el colegio y en los diferentes espacios del barrio", explica una vecino de Arcosur a la que ‘El Periódico de Aragón’ le pide su opinión sobre la zona urbana.

"Lo bueno que tenemos es que hay muchas familias jóvenes con niños. Además, también hay dos colegios bastante novedosos en cuestión de educación”, explica otro al mencionado diario, aunque también hay críticas que seguramente compartan la mayoría de sus habitantes: “El Centro Cívico de Distrito Sur lo pusieron en Rosales del Canal y un crío adolescente para llegar hasta allí se tiene que pegar una vuelta de 45 minutos en autobuses", denuncia otra vecina del periférico barrio de Zaragoza.

El anterior no es el único de los asuntos que más preocupan o enfadan a los ciudadanos de Arcosur. La próxima construcción de un centro médico público que por su emplazamiento no les beneficia nada, es otro: "La parcela que han elegido está lejísimos de lo que es el centro dónde están concentradas todas las viviendas. Si van a poner un centro de salud que lo pongan lo más cercano posible", alerta otra vecina del barrio.