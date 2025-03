Leticia Sabater la lía en Huesca: la Guardia Civil le retira el coche y llega más de una hora tarde a su bolo

Leticia Sabater ha sido la reina, literalmente, del Carnaval de La Fueva, un pequeño municipio de 597 habitantes emplazado en la provincia de Huesca. Este sábado, la carpa ubicada en la plaza de Tierrantona se llenó hasta ‘casi reventar’ gracias a las 1.500 personas que lo dieron todo con el espectáculo que allí ofreció la polémica artista. Sin embargo, la catalana tuvo un contratiempo que, afortunadamente, no afectó a su actuación. Solo la retrasó.

Según fuentes del consistorio de La Fueva, Leticia Sabater, que se movía a tierras altoaragonesas en su propio coche de marca Mercedes, fue parada en un control rutinario de la Guardia Civil a la altura de Huesca. Al mostrar su documentación a los agentes, estos se cercioraron de que la artista conducía sin puntos debido a sucesivas infracciones de tráfico anteriores.

Su reacción

En estos casos, la consecuencia directa es la inmovilización del automóvil. Una norma para todos y, evidentemente, sin excepción para nadie, menos todavía para la Sabater. Pero esta fue rápida: la cantante de ‘La salchipapa’ se puso rápidamente en contacto por teléfono con la comisión organizadora de los Carnavales de La Fueva, la asociación cultural A Redolada d’a Fueba, quienes le hicieron llegar raudo y veloz un taxi hasta el punto exacto en el que se encontraba para que entrara así, como una gran artista, en el pequeño municipio del Sobrarbe. Un inconveniente que tuvo sus consecuencias, pues se retrasó el concierto más de una hora: tenía que comenzar a las 16.00 y empezó bien entradas las 17.00 horas.

Eso sí, la exsuperviviente no dudó un momento en dar explicaciones antes de comenzar la actuación. Así pues, la ‘showgirl’ argumentó a los organizadores que no tenía conocimiento alguno del estado de su licencia de conducir, con todos los puntos evaporados. Según ella, no había recibido ninguna información al respecto y de ahí su total desconocimiento al respecto.

Los de 14 años se sabían las canciones

Una anécdota que, desde luego, no afectó lo más mínimo al desarrollo de su concierto en un pueblo en fiestas. Porque lo cierto es que Leticia Sabater conquistó a todo el público allí presente, compuesto sobre todo por jóvenes de entre 14 y 30 años, que se entregaron completamente a la artista bailando y cantando los estribillos de las picantes canciones de la expresentadora infantil. Las famosas 'La salchipapa', 'El pepinazo' o ‘Barbacoa al punto G’ no faltaron en su repertorio.

"Fue brutal, la carpa estaba hasta arriba y se quedó pequeña. Fue histórico. Cabían 1.500 personas en un municipio de una población tan reducida y se quedó fuera gente. Además, este año, para sufragar los gastos de la carpa había que pagar 10 euros por la entrada. Ha venido gente de todos los pueblos de los alrededores e incluso alguno de Barcelona. El ambiente ha sido sensacional. Estoy muy contenta", ha explicado recientemente la cantante en ‘El Heraldo de Aragón’.