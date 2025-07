Mónika Vergara, de 'Fiesta', confiesa porque sigue "enfurruñada" con la Virgen del Pilar

Mónika Vergara es una de las especialistas en crónica social con mayor repercusión en el panorama televisivo actual. Todos los fines de semana participa en las mesas de tertulia de ‘Fiesta’, el magazine de Telecinco presentado por Emma García, así como en otros programas. Pero lo que pocos saben es que la hija de la mítica periodista Maika Vergara ha mantenido durante muchos años una estrecha relación con la comunidad aragonesa, y no solo en lo laboral: la comunicadora también fue una de las caras de Aragón TV, en sus inicios.

La madrileña nos cuenta que de la región “guarda muy buenos y entrañables recuerdos. Es una tierra tan mágica, tan especial, que cuando estoy allí me gusta creer que las hadas y los duendes viven allí escondidos en sus bosques encantados”, aunque confiesa que le es imposible quedarse solo con uno los muchos y encantadores pueblos que ha conocido en sus consecutivas visitas al Pirineo de Huesca durante años.

Aún así, nombra Aínsa, en el valle de Boltaña, “donde me cuidaron muchísimo, Torla y sus duendes. Broto con ese imponente salto del agua. Por supuesto no me puedo olvidar de Canfranc, de Sallent de Gállego de Candanchú – donde aprendí a esquiar- y por supuesto Jaca. Me encanta pasear por su casco antiguo y que no se me olvide una visita a Sos del Rey Católico. Como ves algo la conozco. He pasado varias navidades en la zona cuando mi hijo era pequeño… y desde luego mis recuerdos son de auténticas postales navideñas”, describe.

Eso sí, para la exreportera de María Teresa Campos la comunidad aragonesa no solo es belleza natural en estado puro, deportes al aire libre y gentes admirables. Si piensa en Zaragoza y la Virgen del Pilar, sorprende con esta contundente frase: “Ahí me has dado en plena línea de flotación”.

“Yo era muy devota de la Virgen del Pilar, la verdad es que no sé porqué… pero su imagen me conmovía y siempre acudía a ella. Cuando mi hijo nació, el primer viaje que hice fue a presentarle mi bebé… luego me enfadé muchísimo con ella cuando falleció mi madre… y hasta hoy que sigo enfurruñada… No, la verdad es que por mucho que pregunté no entendí que se la llevara tan joven”.

Para concluir, la comunicadora de Mediaset no ha querido finalizar este encuentro con ‘La Razón’ sin alabar a los ciudadanos de esta tierra con tanta historia. Mónika opina que “son hogar. Gente sencilla , honesta y hospitalarios. Siempre que he ido me he sentido como en casa”, concluye.